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Gentleman Жизнь Потребление сахара стоит уменьшить, и вот 4 простых привычки, которые в этом помогут
24 мая, 13:33
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Потребление сахара стоит уменьшить, и вот 4 простых привычки, которые в этом помогут

Эдуард Хомченко
Основні тези
  • Уменьшение потребления сахара помогает избежать усиления рисков развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.
  • Поэтому начинайте день с сытного завтрака, храните сладости в труднодоступных местах, добавляйте в рацион больше цельных продуктов и читайте этикетки.

Чем меньше сахара в вашем рационе, тем больше шансов позаботиться о своем здоровье и долголетии. И наоборот, чем больше сахара – тем выше риск развития диабета 2 типа, увеличение веса, сердечных заболеваний, акне и тому подобного.

Не говоря о его влиянии на ваше настроение и уровень энергии. К счастью, можно легко сократить количество сахара, которое вы потребляете за день. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о 4 привычках, которые вам в этом помогут.

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Какие привычки помогают уменьшить потребление сахара

На Harvard Health можно найти ряд статей о том, что потребление сахара можно уменьшить. Там указывают на несколько полезных привычек, нужных именно для этого.

  • Завтракайте. Начните день с сытного, питательного завтрака, чтобы не хотелось есть. Овсяные хлопья, яйца и фрукты – хороший выбор. Не обязательно есть его очень рано, и это не обязательно должна быть большая порция, но употребление утром чего-то полезного помогает вам иметь больше энергии.
  • Держите соблазны подальше от себя. Ваш дом не должен быть зоной, свободной от сахара, просто ваше любимое печенье или конфеты должны лежать в труднодоступном месте. То есть кладите сладкую пищу подальше от глаз, спрячьте ее за полезными продуктами. Когда вы привыкаете есть меньше сладкого, то меньше его и хотите, более того – вы чувствуете более сильное удовольствие от меньшего количества сладкого.

С этими советами можно легко сократить количество сахара, которое вы потребляете за день / Фото freepik

  • Добавляйте в свой рацион больше цельных и необработанных продуктов. Они могут вытеснить из вашего рациона переработанные источники добавленного сахара. Идея в том, что при употреблении большего количества богатых питательными веществами, необработанных, натуральных продуктов у вас останется меньше места для вредных. Вот почему важен порядок потребления пищи – если вы начнете с вредной, то наедитесь ею, но если вы начнете со здоровой, то уже не наедитесь вредной.
  • Читайте этикетки во время покупок. Здесь не надо быть одержимым или верить, что все вокруг плохое или опасное, просто следует понимать, что в продуктах, о которых вы даже не думали, например в заправках для салатов или приправах, может быть скрыт сахар. Гарвард рекомендует в супермаркете останавливаться на мгновение, чтобы читать этикетки и понимать, что вы едите, и чтобы вы могли быть немного более взвешенным с сахаром.

И простое напоминание напоследок: будьте особенно осторожны со сладкими напитками. Они являются одним из худших способов потребления сахара.