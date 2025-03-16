Обдерут как липку: механик назвал одну вещь, которую нельзя говорить в мастерской

Один из самых популярных механиков на ютубе призвал водителей никогда не делать одну вещь во время разговора с тем, кто собирается ремонтировать их автомобиль. Он предупреждает, что одна фраза может существенно опустошить ваш кошелек.

Скотти Килмер работает с автомобилями более 55 лет и регулярно публикует видео на своем ютуб-канале, чтобы дать зрителям советы о том, как снизить расходы на эксплуатацию своего автомобиля и избежать дорогих ошибок. У недавнем ролике он предложил водителям никогда не делать вид, что они знают об автомобилях больше, чем есть на самом деле, заявив, что механики это мгновенно раскусят, пишет 24 Канал.

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Никогда не врите механику



Не врите механику и не делайте вид, что знаете больше, чем на самом деле. Его старый клиент Боб так и сделал, когда Килмер переехал в Хьюстон, штат Техас. Он сказал, что был слишком занят, чтобы починить свою машину, и в итоге наш механик работал над машиной этого парня годами.



Спустя много лет я сказал ему: "Боб, почему ты соврал мне, когда сказал, что работаешь с машинами? Ты же ничего о них не знаешь!". Он ответил: "Ну, таким образом, я думал, что ты меня не обманешь". Но просто разговаривая с ним, я понял, что он ничего не знает о машинах,

– заметил он.



Многие автомобилисты считают, что если они будут делать вид, что знают больше о механике своего транспортного средства, то риск быть обманутыми во время ремонта будет меньше.



Однако Скотти отметил, что механику невероятно легко распознать человека, который говорит о том, о чем он почти ничего не знает. В результате: он может быть склонен к выполнению большего количества работ, чем это необходимо.

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Как следствие, водители, которые делают вид, что имеют больше знаний, могут столкнуться со значительно более высокими счетами за ремонт от нечестных механиков, которые могут провести ненужный ремонт, если он вообще будет выполнен.



Вместо этого Скотти предложил автомобилистам попросить механика объяснить, что именно не так с их транспортным средством, что поможет им понять, что именно собирается делать профессионал.



Стоит просить детальное описание работ / Фото standret



Когда вы ищете хорошего механика, поговорите с ним. Они должны быть в состоянии объяснить вам что угодно. Это машина, поэтому если они знают, как она работает, они могут объяснить, как она работает,

– подчеркнул эксперт.



Еще один способ, как водители могут избежать обмана во время ремонта своего автомобиля, – это попросить предоставить детальное описание всех работ, связанных с устранением неисправности.



Требуя детальное описание перед тем, как оставить автомобиль в гараже, водители могут привлечь механика к ответственности и узнать, сколько времени и денег займет работа.



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Водителям также следует избегать разглашения информации о том, сколько они рассчитывают потратить на ремонт своего автомобиля на ремонт своего автомобиля, поскольку механики, которым нельзя доверять, более склонны повышать цены до предельного уровня, установленного клиентом.