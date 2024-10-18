Простое руководство по уходу за кожей, которым мужчины должны пользоваться ежедневно
Источник:Man of Many
Для многих мужчин уход за кожей – это нечто такое, о чем надо беспокоиться только тогда, когда появляется проблема. Ирония в том, что при таком подходе проблемы неизбежно появятся.
Другими словами, таким образом мужчины ничего не избегают, а только теряют время. Поэтому к уходу за мужской кожей, пишет Man of Many, следует подходить гораздо более осознанно.
Смотрите также Как правильно стирать джинсы, чтобы они служили вам годами
В частности, работать в направлении профилактики, устраняя проблемы еще до того, как они появятся. А в результате будет гладкая здоровая кожа, обычно без прыщей и морщин.
Так как мужчина должен ухаживать за кожей: пособие на каждый день
- Ежедневно пользуйтесь мужским средством для умывания. Есть части вашей кожи, которые вы можете скрыть, а есть части, которые скрыть невозможно. Ваше лицо видят все, поэтому держать его в чистоте – это, пожалуй, самый важный шаг в уходе за кожей. Чтобы ваше лицо не имело проблем, сначала определите ваш тип кожи: нормальный, жирный, сухой, возрастной или какое-то сочетание. Затем найдите средство для умывания, которое подходит именно для вашего типа кожи. Если вы не совсем уверены, возьмите пенку для умывания с многофункциональным действием. Обратите внимание, это должно быть именно средство для умывания, а не кусок мыла.
- Наносить средство надо дважды в день – утром и перед сном. Сначала следует открыть поры, побрызгав на лицо теплой водой или приняв теплый душ. Затем выдавить на лицо капельку средства и втирать в кожу лица в течение 30 секунд, пока оно образует приятную пену. Не трите слишком сильно, чтобы не растянуть кожу. В конце – смойте средство прохладной водой, которая уменьшит размер пор и предотвратит попадание излишков жира внутрь.
- Отшелушивайте кожу дважды в неделю. Кожа – это живой орган с собственным встроенным регуляторным механизмом, который циклично удаляет омертвевшие клетки. Это означает, что вам следует отшелушивать их дважды в неделю, чтобы ороговевшие клетки не закупоривали поры и не препятствовали здоровым клеткам выходить на поверхность. Другими словами, этот шаг поможет сохранить кожу чистой и создаст оптимальные условия для гладкого бритья. Однако не стоит злоупотреблять отшелушиванием, поскольку это может привести к сухости и раздражению. Одного или двух раз в неделю достаточно, а если у вас жирная кожа, то лучше трех.
- Для правильного отшелушивания подберите качественный мужской скраб для лица. Вы можете отшелушивать кожу после того, как нанесли средство для умывания, или вместо него. Действуйте так же, как и с очищающим средством для лица. Сполосните лицо теплой водой. Втирайте средство в течение 30 секунд рукой, мочалкой или кисточкой для пилинга. И тут тоже помните, что не стоит тереть слишком сильно, и так же смывайте средство только прохладной водой. После этого нанесите увлажняющий или антивозрастной крем, поскольку отшелушивающие средства могут пересушивать кожу.
- Увлажняйте кожу ежедневно. Уход за мужской кожей – это не только профилактика, но и сохранение ее здорового вида. Поэтому вы должны увлажнять кожу один раз утром и один раз вечером. Увлажнение всегда должно быть в конце мужской процедуры очистки лица, то есть после чистки или пилинга. Выберите хороший лосьон-мостуризатор, нанесите и уже не смывайте.
- Правильный уход за мужской кожей может сосредотачиваться на лице, но уход за всем телом не менее важен. Этот процесс относительно похож на очищение лица, но с меньшим акцентом на отшелушивание. Для начала – теплый или горячий душ, чтобы открыть поры. А дальше умывайтесь мылом для тела, оно обычно содержит больше увлажняющего крема, витаминов и полезных масел. Если же у вас слишком сухая кожа, тогда лучше использовать обогащенное средство для мытья, желательно уже не мыло.
- После душа используйте увлажняющие средства для тела. Многие мужчины могут пропустить этот этап, но если у вас чрезмерно сухая кожа, то увлажнение тела необходимо. Наносите средство сразу после душа и сосредоточьтесь на таких участках, как колени, локти, голени, плечи и кисти, то есть на самых сухих и наиболее уязвимых.
И напоследок воспользуйтесь мужским кремом для рук, чтобы они были гладкими и чистыми.