"Самая сексуальная медсестра мира" щеголяет телом, сбросив вес для съемок пикантного контента

30-летнюю Алине Лимас называли "самой сексуальной медсестрой мира", и недавно она претерпела заметные изменения. Женщина похудела на 30 килограммов, и поклонники не могут прийти в себя от такой драматической потери веса.

Алине Лимас (Aline Limas) дерзкий титул получила от журнала Playboy. А еще она создает контент для платформы, предназначенной только для взрослых.

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Звезда контента для взрослых похудела и шокировала своих поклонников

Теперь медсестра рассказала, что похудела почти на 30 килограммов – после того, как сделала несколько серьезных изменений в своем образе жизни. В 2017 году Алине весила 90 килограммов, но похудела до 68.

Сюрреалистично думать, что такой культовый журнал, как Playboy, предоставил мне этот титул. Я променяла стетоскоп на фотоаппарат и никогда не думала, что он зайдет так далеко,

– рассказывала Лимас в соцсетях.

Алине действительно начинала карьеру медсестрой, и претерпела потрясающую трансформацию, которая улучшила ее здоровье и повысила самооценку. Это помогло женщине достичь успеха как создательнице контента.

Мне всегда нравилось заботиться о людях, но я нашла новую страсть через создание контента. После похудения я почувствовала себя готовой к этому новому этапу в жизни,

– говорит Лимас.

До февраля 2024 Алина занимала должность старшей медсестры в отделении интенсивной терапии. Несмотря на усталость на работе, она использовала свободное время для создания дерзкого контента.

Женщина работала 4 года, чтобы изменить себя и сбросить 30 килограммов / Коллаж 24 канала фото diogociochetta и alinelimasoficial

Она также учится в аспирантуре и призналась, что создание контента для взрослых не очень понравилась некоторым ее коллегам.

Для тех, кто осуждал меня за то, что я выбрала другой путь: если быть сексуальной и успешной – это проблема, я рада быть ее решением,

– сказала она этим людям.

Сразу, как она начала делиться своими фотографиями и видео в социальных сетях, люди начали хвалить ее за то, как она прекрасно выглядит. 30-летняя женщина рассказала, что достигла этого благодаря сосредоточению на питании.

Забота о своих двух маленьких детей и знания, полученные в школе медсестер, помогли Алине скорректировать ее пищевые привычки. Что было трудно, потому что она "ела много нездоровой пищи".

Ее трансформацию заметили, а поклонники не могли поверить, что это тот же самый человек. Теперь, после 4 лет тренировок, Алина чувствует себя уверенной и реализованной.