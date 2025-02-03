3 февраля 2025, 14:00
Стилист назвал 7 ошибок мужчин во время самостоятельного шопинга
Самостоятельный шопинг может стать непростым испытанием для любого мужчины. Спешка приводит к импульсивным покупкам, рассеянность – к ошибкам в формировании собственного стиля.
А такие банальные вещи, как неправильный выбор цветов, фасона или размера может сделать даже дорогой гардероб бесполезным. Чтобы такого не случалось, пишет 24 Канал, стилист viacheslav.moskal советует избегать этих 7 ошибок.
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7 ошибок мужского шопинга: стилист объяснил, как их избежать
- Ошибка первая – не учитывать свой гардероб. Покупая одежду по принципу "о, это прикольная вещь", вы рискуете вернуться домой и не найти там ничего, с чем ее можно было бы носить. Поэтому перед шопингом пересмотрите свой гардероб. А потом, когда будете в магазине, спрашивайте себя: с какими вещами я смогу это совместить и сколько таких вещей у меня есть? Универсальная формула: с одним низом – 3 или 4 верха, с одним верхом – 2 или 3 низа.
- Ошибка вторая – полностью доверять продавцам. Не забывайте, что цель продавцов – продать, и не то чтобы их слишком интересовал ваш стиль. Конечно, хороший продавец поймет, что вам нравится и закроет ваши сомнения. А некоторые специалисты действительно подберут вам то, что подойдет – однако это не как правило. Поэтому на шопинг лучше идти с кем-то (другом, девушкой etc), кто со стороны может подсказать, что вам подходит и хорошо ли сидит. Также стоит осматривать ассортимент нескольких магазинов, чтобы понимать свой выбор.
- Ошибка третья – шопинг без списка и бюджета. Обычно так делают эмоциональные покупки, потому что "деньги есть, а эта вещь мне очень нравится". А часто потом оказывается, что она не нужна. Поэтому перед шопингом сформируйте список покупок. Пересмотрите гардероб и поймите, чего там не хватает. И устанавливайте четкий бюджет на шопинг, плюс-минус 5 – 10%.
- Ошибка четвертая – покупать одежду в расчете на увеличение или похудение. Это о рассуждениях вроде "я сейчас подкачаюсь, и скоро буду больше, поэтому куплю на вырост". Но этого может и не произойти, а вещь будет уже куплена и где-то валяться. Поэтому надо принять действительность и покупать вещи под свой тип фигуры.
- Ошибка пятая – брать одежду, которая сидит плохо. Образ не имеет смысла, если вещи плохо сидят на вас. Спущенное плечо, маловата длина, слишком короткий рукав – всего этого не должно быть. Поэтому внимательно смотрите, как вещь сидит на вас, и не покупайте, если что-то не так или вы не уверены, что сможете ее, например, подшить.
- Ошибка шестая – экономия на обуви. Две вещи, которые отражают статус мужчины – это часы и обувь. Дешевая обувь испортит любой, даже дорогой, образ. Поэтому думайте заранее где и какие модели покупать, и лучше не в масс-маркете.
- Ошибка седьмая – экономия на подшиве. Одежда должна сидеть по фигуре. Поэтому не думайте, что 100 гривен за подшив джинсов – расточительство. На самом деле вы за небольшие деньги кардинально меняете образ к лучшему. Да и носить вещи будет значительно удобнее. Поэтому найдите ателье с комфортными ценами, которому вы доверяете. И заложите часть бюджета на подшив одежды.