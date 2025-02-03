Стилист назвал 7 ошибок мужчин во время самостоятельного шопинга

Самостоятельный шопинг может стать непростым испытанием для любого мужчины. Спешка приводит к импульсивным покупкам, рассеянность – к ошибкам в формировании собственного стиля.

А такие банальные вещи, как неправильный выбор цветов, фасона или размера может сделать даже дорогой гардероб бесполезным. Чтобы такого не случалось, пишет 24 Канал, стилист viacheslav.moskal советует избегать этих 7 ошибок.

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7 ошибок мужского шопинга: стилист объяснил, как их избежать

Ошибка первая – не учитывать свой гардероб. Покупая одежду по принципу "о, это прикольная вещь", вы рискуете вернуться домой и не найти там ничего, с чем ее можно было бы носить. Поэтому перед шопингом пересмотрите свой гардероб. А потом, когда будете в магазине, спрашивайте себя: с какими вещами я смогу это совместить и сколько таких вещей у меня есть? Универсальная формула: с одним низом – 3 или 4 верха, с одним верхом – 2 или 3 низа.

Покупая одежду по принципу "о, это прикольная вещь", вы рискуете вернуться домой и не найти там ничего, с чем ее можно было бы носить. Поэтому перед шопингом пересмотрите свой гардероб. А потом, когда будете в магазине, спрашивайте себя: с какими вещами я смогу это совместить и сколько таких вещей у меня есть? Универсальная формула: с одним низом – 3 или 4 верха, с одним верхом – 2 или 3 низа. Ошибка вторая – полностью доверять продавцам. Не забывайте, что цель продавцов – продать, и не то чтобы их слишком интересовал ваш стиль. Конечно, хороший продавец поймет, что вам нравится и закроет ваши сомнения. А некоторые специалисты действительно подберут вам то, что подойдет – однако это не как правило. Поэтому на шопинг лучше идти с кем-то (другом, девушкой etc), кто со стороны может подсказать, что вам подходит и хорошо ли сидит. Также стоит осматривать ассортимент нескольких магазинов, чтобы понимать свой выбор.

Не забывайте, что цель продавцов – продать, и не то чтобы их слишком интересовал ваш стиль. Конечно, хороший продавец поймет, что вам нравится и закроет ваши сомнения. А некоторые специалисты действительно подберут вам то, что подойдет – однако это не как правило. Поэтому на шопинг лучше идти с кем-то (другом, девушкой etc), кто со стороны может подсказать, что вам подходит и хорошо ли сидит. Также стоит осматривать ассортимент нескольких магазинов, чтобы понимать свой выбор. Ошибка третья – шопинг без списка и бюджета. Обычно так делают эмоциональные покупки, потому что "деньги есть, а эта вещь мне очень нравится". А часто потом оказывается, что она не нужна. Поэтому перед шопингом сформируйте список покупок. Пересмотрите гардероб и поймите, чего там не хватает. И устанавливайте четкий бюджет на шопинг, плюс-минус 5 – 10%.

Эти ошибки во время шопинга могут сделать даже дорогой гардероб бесполезным / Фото gpointstudio@freepik