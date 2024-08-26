Британец откровенно рассказал, что значит быть обладателем "самого большого пениса в мире"

Британский мужчина, который может похвастаться "самым большим в мире пенисом". Как говорится, у всего есть как свои плюсы, так и минусы.

Мэтт Барр в интервью рассказал о многочисленных недостатках обладания титаническими размерами. Среди них – трудности с одеванием, слабость во время эрекции и получение извращенных предложений.

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Большому пенису – большие проблемы

Впервые он привлек к себе международное внимание во время апрельского выступления на британском ток-шоу "This Morning".

Недавнее научное исследование показало, что его мужское достоинство составляет 14,2 дюйма (около 36 сантиметров) в эрегированном состоянии, что почти втрое превышает средний мировой показатель в 5,1 дюйма (13 сантиметров). Известного термина для обозначения его состояния нет, но Барр говорит, что его мамонтовый член часто называют макрофаллом, что, по сути, означает пенис от природы большого размера.

Хотя это может показаться мечтой, осуществившейся в нашем одержимом порно обществе, выпускник Кембриджа говорит, что иметь большой член гораздо труднее, чем кажется.

Он утверждает, что эрекция может вызвать у него тошноту, поскольку габариты создают нагрузку на кровеносную систему.



Барр рассказал, что у него могла возникать тошнота во время эрекции / Кадр из видео

"Есть много проблем с кровотоком. Отчасти поэтому мой размер также немного колеблется, потому что очень трудно, чтобы там циркулировало столько крови", – рассказал LADbible 40-летний британец.

Да, у меня также иногда кружится голова, эрекция и все такое, но вы не можете полностью эректировать, – продолжает он. – Со временем я принимал различные лекарства, чтобы попытаться уменьшить его, но, кажется, они имели скорее противоположный эффект.

Еще одними хлопотами, по словам Барра, является поиск одежды, которая бы ему подходила, ведь он вынужден "покупать на размер больше" во время шопинга.

"Относительно объема талии, всегда убедитесь, что спереди есть достаточно места. Вы можете получить несколько хороших вариантов", – объяснил он.

Барр заметил, что существует специальное белье, которое продают на заказ. Оно предназначено для людей, которые или от природы хорошо одарены, или вкладывают в себя что-то. К сожалению, эти компрессионные шорты не являются универсальными, поскольку они могут вызывать дискомфорт при длительном ношении.

Во время своего апрельского интервью он вспомнил досадный случай, когда его не пустили на занятия по йоге, потому что инструктор подумал, что он возбужден из-за своей большой выпуклости.

По словам Барра, проблемы не только физического характера, ведь после апрельского интервью в программе "Сегодня утром" он получил несколько странных предложений.

"Люди просили меня прийти к ним домой и убрать голым или что-нибудь, большинство из них слишком откровенные, чтобы их можно было напечатать", – вспоминает озадаченный парень, которому приходилось отказывать во многих извращенных просьбах.



Мэтт Барр получал странные предложения / Кадр из видео

Он вспоминает один странный случай, когда парень попросил нарисовать его в "мультяшном виде великана и делать все эти сексуальные штуки с великанами" – фетиш, известный как макрофилия.

Но есть у большого пениса и свои преимущества

Конечно, не все просьбы были плохими. Барр утверждал, что ему даже удавалось устраивать свидания благодаря своему знаменитому фаллосу.

Однако, учитывая свой возраст, британец говорит, что не планирует зарабатывать на своем огромном Джонсоне через OnlyFans, как он мог бы, если бы был вдвое моложе, объясняя это так: "Я не собираюсь зарабатывать на этом: Я уверен, что если бы я был на 20 лет моложе, я бы так и сделал, потому что я был бы более сосредоточен на том, чтобы убедиться, что с моими родителями все в порядке, я бы постоянно был в спортзале, и все такое прочее".

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Интересно, что больше о нашем герое можно будет прочитать в его мемуарах. Они должны выйти в конце этого года, или уже в следующем.

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