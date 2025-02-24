Как понять, что ваша пара – это на всю жизнь: психологи назвали признаки

Некоторым людям может казаться, что распознать признаки идеального партнера на всю жизнь – это легко. А другие люди скажут, что это ой как непросто. Действительно, часто увлечение, а не любовь, может ослепить вас, а следствием становится разбитое сердце.

Более того, любви не всегда достаточно, чтобы отношения работали в долгосрочной перспективе. К счастью, можно улучшить свои шансы на успех благодаря внимательности к определенным признакам, пишет 24 Канал благодаря GQ.

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Обратите внимание на эти качества – они являются основой цветущих отношений

Нужна ли любовь для счастливых отношений? Безусловно. Но даже если вы кого-то очень сильно любите, фундамент, на котором базируется союз, может не иметь всех необходимых столбов.

Вот почему эксперты и исследования сходятся во мнении, что нет ничего лучше, чем дружба, которая была бы в основе цветущих отношений. И, по мнению психологов из PsychCentral, есть качества, на которые следует обращать внимание при поиске спутника жизни.

Примечательно, что эти качества почти такие же, как и те, которые вы хотели бы видеть в своих лучших друзьях. И именно поэтому мы можем считать их признаками того, что вы нашли свою вторую половинку и человека, с которым вы наверняка разделите остаток своей жизни.

По мнению психологов, есть качества, на которые следует обращать внимание при поиске спутника жизни / Фото freepik

Итак, вы должны стремиться, чтобы ваша пара эффективно общалась с вами. И не только выражала свои чувства, мысли и проблемы, но и слушала вас, ставя себя на ваше место. Это и значит быть эмпатичным.

с вами. И не только выражала свои чувства, мысли и проблемы, но и слушала вас, ставя себя на ваше место. Это и значит быть эмпатичным. Уважение к вам в целом, ваших ограничений, ваших эмоций и так далее – еще один безошибочный признак того, что вы нашли правильного человека.

к вам в целом, ваших ограничений, ваших эмоций и так далее – еще один безошибочный признак того, что вы нашли правильного человека. Важно также, чтобы человек был достаточно уверенным в себе, чтобы признавать свои ошибки и слабости. И чтобы он был готов развиваться и открывать свой разум для других взглядов, и был способен принимать ваше мнение.

Вот с этими качествами вы действительно сможете создать здоровые, счастливые отношения, которые с гораздо большей вероятностью продлятся всю жизнь. Если рядом с вами есть такой человек – все будет хорошо.

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