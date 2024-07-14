Простой совет, который привел Стива Джобса к успеху и миллионам

Стив Джобс стремился создать инновационную технологическую компанию. Но превратить ее в одну из крупнейших в мире самостоятельно Джобс не мог и знал это. Ему нужны были союзники и добрые советы.

Один из таких советов стал основой его успеха и причиной того, что Apple сегодня является многомиллиардной компанией. Этот совет поступил от отца Джобса еще в его юности.

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Джобс был открыт к добрым советам – один из таких оказался ключевым

Все самые богатые и успешные люди мира имеют несколько советов в рукаве, правил, которые они не нарушают, и нескольких людей, на которых равняются и от которых учились. Лучший совет для Стива Джобса, который он передал Тиму Куку и компании, происходит от урока, который дал ему отец в детстве.

Пол Джобс сказал сыну, что нужно всегда стремиться делать все правильно и заботиться даже о мельчайших деталях, даже если ты думаешь, что это то, что другие люди не заметят или не увидят. Уолтер Исаксон, биограф Стива Джобса, приводит цитату:

Ты должен сделать заднюю часть забора, которую никто не увидит, такой же привлекательной, как и передняя часть забора. Даже если никто этого не увидит, ты это будешь знать, и это покажет, что ты стремишься сделать что-то совершенное.

Именно поэтому Джобс не просто думал о создании компьютеров и смартфонов, он думал о дизайне, цветах, материалах и даже винтах, которые будет использовать для своих устройств, чтобы те не только хорошо работали, но и выглядели безупречно снаружи и внутри.

Лучший совет Стив Джобс услышал еще в юности от отца / Фото AP

Это давало ему душевное спокойствие и уверенность, а также помогало дифференцировать продукты Apple от продуктов конкурентов и сделать его бренд знаковым и даже модным.

Это также помогает думать о реализации идей, о том, как уменьшить количество ошибок и убедиться, что каждая часть процесса является правильной, чтобы вы также могли гордиться и чувствовать удовольствие от того, что делаете.

и чувствовать удовольствие от того, что делаете. Это простой совет, но это правда: в мире, полном хороших идей и большой конкуренции, детали имеют значение и могут заставить людей отдать предпочтение одному проекту, идеи или продукту над другим, увеличивая шансы на успех для тех, кто готов делать все правильно и работать немного тяжелее, чтобы создать что-то качественное.

И, что самое важное, это можно применять в любых ситуациях – от школьных заданий до запуска нового предприятия.