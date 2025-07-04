Как обмануть мозг и сохранить кошелек полным: 5 простых и очень действенных стратегий

Куда убегают наши деньги? Где-то лишний кофе, где-то пара кроссовок, которые просто бросились в глаза, или абонемент в спортзал, куда вы на самом деле не ходите, и так далее.

Но вы сможете сэкономить деньги, зная и применяя несколько психологических стратегий. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о них подробнее.

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Вот 5 психологических стратегий для экономии денег

Да, вам придется изменить свое потребительское поведение. Но нет, поддавать себя при этом ограничениям вы не должны будете. Для этого надо лишь немного обмануть наш мозг, который любит быстрые вознаграждения, а не долгосрочные цели. И вот как это сделать:

Дайте своему счету имя. Это не обязательно должно быть Иван или Наталья, но счет с названием "Ежедневные расходы" или "Резерв" вряд ли кого-то мотивирует. Выберите что-то целевое – проще, как "Путешествие в Карпаты", или сложнее, как "На квартиру мечты". Таким образом вы связываете абстрактные сбережения с конкретным образом. Это активирует участки мозга, которые отвечают за эмоции. А именно они стимулируют нас достигать цели.

Это не обязательно должно быть Иван или Наталья, но счет с названием "Ежедневные расходы" или "Резерв" вряд ли кого-то мотивирует. Выберите что-то целевое – проще, как "Путешествие в Карпаты", или сложнее, как "На квартиру мечты". Таким образом вы связываете абстрактные сбережения с конкретным образом. Это активирует участки мозга, которые отвечают за эмоции. А именно они стимулируют нас достигать цели. Сначала заплатите себе. Многие откладывают по остаточному принципу – вот что в конце месяца недоистратили, то и в копилку. Только вот это обычно немного. Лучше в начале месяца отставлять для себя фиксированную сумму. Так вы также обманываете мозг и делаете сбережения приоритетом.

Вы сможете сэкономить, применяя несколько психологических стратегий / Фото wdnld@vecteezy