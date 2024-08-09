Как держать себя в тонусе весь год: подсказки звезд для мужчин каждого знака Зодиака

Поддержание физической формы – это всегда вызов. Но звезды имеют подсказки для каждого знака Зодиака, как встать на идеальный путь к этому.

Неважно, Овен вы или Рыбы – каждому знаку нужен особый подход. Узнайте, какой именно, в этом мужском гороскопе.

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Как удерживать форму целый год: гороскоп для мужчин

Овен (21 марта – 19 апреля). Ваша энергия – это ваш лучший друг в поддержании формы. Бег, кроссфит, боевые искусства – выбирайте активности, которые подчеркнут ваш боевой дух. А насчет диеты – больше белка и меньше красного мяса, как бы вам не нравился стейк на ужин.

Ваша энергия – это ваш лучший друг в поддержании формы. Бег, кроссфит, боевые искусства – выбирайте активности, которые подчеркнут ваш боевой дух. А насчет диеты – больше белка и меньше красного мяса, как бы вам не нравился стейк на ужин. Телец (20 апреля – 20 мая). Вам нужны стабильность и комфорт, даже в спорте. Выбирайте йогу или пилатес – это поможет снять стресс и поддерживать гибкость. Относительно диеты, постарайтесь контролировать свою любовь к десертам – иногда достаточно одного кусочка, чтобы почувствовать радость.

Вам нужны стабильность и комфорт, даже в спорте. Выбирайте йогу или пилатес – это поможет снять стресс и поддерживать гибкость. Относительно диеты, постарайтесь контролировать свою любовь к десертам – иногда достаточно одного кусочка, чтобы почувствовать радость. Близнецы (21 мая – 20 июня). Вы всегда на ходу, поэтому вам нужны упражнения, которые не позволят скучать. Выбирайте интервальные тренировки или танцы – они заставят вас двигаться быстрее, чем вы успеваете сменить мнение. А для поддержания энергии перекусывайте орехами – они такие же разнообразные, как ваше настроение.

Вы всегда на ходу, поэтому вам нужны упражнения, которые не позволят скучать. Выбирайте интервальные тренировки или танцы – они заставят вас двигаться быстрее, чем вы успеваете сменить мнение. А для поддержания энергии перекусывайте орехами – они такие же разнообразные, как ваше настроение. Рак (21 июня – 22 июля). Вам подойдут более спокойные активности, которые помогут оставаться в тонусе и сохранять внутреннее спокойствие. Плавание или пешие прогулки на свежем воздухе – именно то, что нужно. Важно, чтобы в вашей диете было больше овощей – ваш желудок будет благодарен.

Вам подойдут более спокойные активности, которые помогут оставаться в тонусе и сохранять внутреннее спокойствие. Плавание или пешие прогулки на свежем воздухе – именно то, что нужно. Важно, чтобы в вашей диете было больше овощей – ваш желудок будет благодарен. Лев (23 июля – 22 августа). Вам нужно сиять и на спортивной площадке. Выбирайте групповые занятия, где можно проявить свою лидерскую натуру – танцевальные классы или командные виды спорта. И не забывайте о витаминах – с такой активностью ваш организм в них нуждается, как лев нуждается во внимании.

Вам нужно сиять и на спортивной площадке. Выбирайте групповые занятия, где можно проявить свою лидерскую натуру – танцевальные классы или командные виды спорта. И не забывайте о витаминах – с такой активностью ваш организм в них нуждается, как лев нуждается во внимании. Дева (23 августа – 22 сентября). Ваш идеальный способ поддержания формы – это дисциплина и регулярность. Выбирайте тренировки с четким планом и результатом, например, силовые или фитнес с четкими целями. К диете стоит добавить больше суперфудов – вы же всегда стремитесь к идеалу, даже в питании.

Мужчинам каждого знака Зодиака нужен особый подход в тренировках / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Вам важно сохранять баланс во всем, учитывая спорт. Выбирайте упражнения, которые сочетают физические и ментальные аспекты, например, йогу или тай чи. Относительно диеты – помните, что иногда стоит съесть что-то сладкое, чтобы сохранить гармонию в душе.

Вам важно сохранять баланс во всем, учитывая спорт. Выбирайте упражнения, которые сочетают физические и ментальные аспекты, например, йогу или тай чи. Относительно диеты – помните, что иногда стоит съесть что-то сладкое, чтобы сохранить гармонию в душе. Скорпион (23 октября – 21 ноября). Ваша сила – в вашей страсти. Выбирайте интенсивные тренировки, которые помогут вам выпустить пар, например, бокс или велосипед. А вот насчет диеты – меньше острого, больше воды, чтобы ваше внутреннее пламя не превратилось в пожар.

Ваша сила – в вашей страсти. Выбирайте интенсивные тренировки, которые помогут вам выпустить пар, например, бокс или велосипед. А вот насчет диеты – меньше острого, больше воды, чтобы ваше внутреннее пламя не превратилось в пожар. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Вы всегда в движении, поэтому вам нужны упражнения, которые позволят исследовать мир вокруг. Выбирайте пешие прогулки, велоспорт или и пробежки в новых местах – вам нужны новые впечатления. И не забывайте о большом количестве углеводов – вам нужно много энергии для всех приключений!

Вы всегда в движении, поэтому вам нужны упражнения, которые позволят исследовать мир вокруг. Выбирайте пешие прогулки, велоспорт или и пробежки в новых местах – вам нужны новые впечатления. И не забывайте о большом количестве углеводов – вам нужно много энергии для всех приключений! Козерог (22 декабря – 19 января). Вам всегда нужны четкие цели и результаты, поэтому и в спорте также. Выбирайте силовые тренировки или бег на длинные дистанции – что-то, что требует дисциплины и выносливости. По диете – белок и зелень станут вашими лучшими друзьями в достижении физических целей.

Вам всегда нужны четкие цели и результаты, поэтому и в спорте также. Выбирайте силовые тренировки или бег на длинные дистанции – что-то, что требует дисциплины и выносливости. По диете – белок и зелень станут вашими лучшими друзьями в достижении физических целей. Водолей (20 января – 18 февраля). Вам нужно что-то необычное, даже в спорте. Попробуйте новые виды тренировок, такие как танцы или водные виды спорта – вам нужна свобода и эксперименты. И не забывайте про свежие соки – они помогут сохранить ваше настроение таким же ярким, как ваши идеи.

Вам нужно что-то необычное, даже в спорте. Попробуйте новые виды тренировок, такие как танцы или водные виды спорта – вам нужна свобода и эксперименты. И не забывайте про свежие соки – они помогут сохранить ваше настроение таким же ярким, как ваши идеи. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вам нужен спорт, который позволит расслабиться и погрузиться в себя. Попробуйте йогу или плавание – эти виды активности помогут вам обрести внутреннее спокойствие. Относительно диеты – добавьте больше морепродуктов в ваш рацион, и ваша интуиция никогда вас не подведет.

Теперь, когда вы знаете, как поддерживать форму в течение года, осталось только действовать – сделайте шаг навстречу лучшей версии себя уже сегодня! Но не забывайте, что астрология научной доказанности не имеет, поэтому не стоит полагаться на нее целиком, а лучше – на критическое мышление и специалистов по физической подготовке.