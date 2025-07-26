Упражнения, о которых говорится, являются самыми простыми для изучения. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о них подробнее.

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Какие силовые упражнения подойдут для каждого и дадут быстрый результат?

Персональный тренер Джеймс Стирлинг в инстаграме показал видео с пятью упражнениями. Он объясняет, что для хорошего результата сходить с ума на тренировке может быть и не нужно.

Главное, чтобы тренировки соответствовали трем основным характеристикам:

Упражнения должны быть хорошими.

Вы должны придерживаться прогрессивной нагрузки.

И вы должны быть последовательным, не бросая заниматься через пару месяцев.

Набрать силу, мышцы, даже сжечь жир – во всем этом будут эффективными эти простые для изучения 5 силовых упражнений, которые рекомендует эксперт:

Приседания.

Наклоны туловища (или сгибания в тазобедренных суставах).

Отжимания (или альтернативное упражнение на толчки).

Гребля (или альтернативное упражнение на тягу).

Переноска (или ношение веса).

Пять простых упражнений для идеальной формы: смотрите видео london_fitness_guy

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Количество подходов и повторений Стирлинг не указывает. Почему это так?

Потому что не существует идеальной цифры – все зависит от вашего физического уровня.

цифры – все зависит от вашего физического уровня. Вот почему тренер настаивает на прогрессивной нагрузке – то есть постепенном улучшении результатов.

Если вы пока что новичок, то можете начать с легких гантелей или даже работать только с весом своего тела. Количество повторений будет таким, которое вы сможете выполнить до предела своих возможностей.

Когда вы почувствуете, что это количество стало для вас легче – добавляйте вес и уменьшайте количество повторений. А когда вы сможете сделать больше, то поймете, что время снова добавить вес. Это и есть основной принцип прогрессивной нагрузки.

Так вы сможете легко адаптировать тренировку к своим потребностям. Начинайте выполнять эти упражнения уже сегодня, и вы обязательно увидите результаты даже быстрее, чем представляете.