Эксперты говорят, что определенные темы могут испортить первую встречу с человеком, а затем и уничтожить шансы увидеться с ним снова. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

Не говорите об этом сразу: какие темы не поднимать на первом свидании?

Выбирайте темы для разговоров на первом свидании осторожно – одни могут сыграть в вашу пользу, другие же против вас. То есть, да, важно быть искренним, но также важно правильно выбирать момент для определенных тем.

Вопросы во время первого свидания ставить нужно – они демонстрируют ваш интерес к другому человеку. В то же время Медицинская школа Университета Вашингтона советует избегать слишком важных, слишком сложных или глубоких тем, таких как политика или религия.

Если эти темы естественно возникают в разговоре, нет проблемы: смело делитесь своими философскими взглядами. Но не чувствуйте необходимости упоминать о них, если это не является центральной частью вашей личности,

– пишет UW Medicine.

Следующее, чего важно избегать – это комментарии, которыми вы будто судите других. Это когда вы говорите о том, что другие люди носят, что делают и так далее, или когда вы выражаете очень негативный взгляд на что-то, даже если с юмором. В VeryWell Mind отмечают, что человек, с которым вы на первом свидании, не знает вас и не знает, какой у вас юмор.

Третья тема-табу – это ваши прошлые отношения. Разговор о них может создать впечатление, что вы не смогли их пережить и не готовы двигаться дальше или начинать строить новые отношения. И, нет, избегать этой темы, если она естественно возникает в разговоре, не надо, но лучше ее обходить или свести к минимуму.

Похожая ситуация с сексуальной историей. Вам может быть очень комфортно об этом говорить, но ваш партнер может иметь другое отношение – не любить говорить о своей прошлой сексуальной жизни или не желать слушать о вашей. То есть секс – это не лучшая тема для первого свидания, потому что может заставить другого человека чувствовать себя неудобно.

Неуверенность и детские травмы – это темы, которые могут стать также красным флажком. Они могут намекнуть на отсутствие у вас самоуважения. Относительно травм, разговор о них может помочь создать более тесную связь, но нужно правильно выбрать момент – и это вряд ли первое свидание.