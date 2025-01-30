Вот 3 лучших способа преодолеть конфликт в паре, по мнению экспертов

Мы все знаем, что общение является фундаментальной частью любых отношений. И особенно важным оно является, когда дело доходит до разрешения конфликта.

Как бы сильно мы не любили, бывают моменты, когда возникают споры, ссоры и даже, казалось бы, бесконечные полосы плохих времен. Что с этим можно сделать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Есть способ иметь здоровые и длительные отношения

Исследования показывают, что большинство пар спорят в среднем трижды в неделю. Причины могут варьироваться от выбора ресторана для ужина до воспитания детей.

Конфликты в определенной степени полезны, потому что значит каждый в паре сохраняет свою свободу мысли, несмотря на годы совместной жизни. Но проблема в том, что мы часто не знаем, как их преодолевать. А необходимо работать – прежде всего над коммуникацией различными способами. Эксперты говорят, что есть стратегии, которые могут помочь.

Обычно есть 3 типа проблем в отношениях: решаемые, длительные и застойные или повторяющиеся.

Решаемые – это конкретные проблемы, которые не требуют серьезного вмешательства, например споры о том, кто вынесет мусор.

– это конкретные проблемы, которые не требуют серьезного вмешательства, например споры о том, кто вынесет мусор. Длительные возникают из-за различий в наших образах жизни, например когда кто-то более опрятный или кто-то предпочитает больше времени проводить на свежем воздухе.

возникают из-за различий в наших образах жизни, например когда кто-то более опрятный или кто-то предпочитает больше времени проводить на свежем воздухе. А застойные являются самыми серьезными, поскольку их должны были бы устранить в свое время, но не сделали этого – и они снова появляются в каждом споре. Это как недоверие к паре или что-то, что действительно кого-то обидело.

Соответственно, мы должны адаптировать наш подход к каждому конфликту в соответствии с типом проблемы, с которой мы сталкиваемся.

В каждой паре бывают темные времена с конфликтами, и есть способы справиться с ними / Фото cookie_studio@freepik