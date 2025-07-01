Вот 5 причесок, которые делают мужчину звездой этим летом

Лето требует причесок, которые сочетают стиль, комфорт и легкость в уходе. И с этими критериями сейчас работают все барберы.

Один из них в тиктоке поделился своими советами, назвав 5 лучших мужских стрижек для жаркого сезона 2025 года. 24 Канал перескажет их благодаря als_hair_clinic. Смотрите также Как пользоваться духами летом: 5 правил, которые должен знать каждый мужчина 5 лучших летних причесок для мужчин, по советам эксперта Кроп – универсальная стрижка, которая подходит 80% мужчин. Это короткая прическа с текстурированным верхом и выбритыми боками, что обеспечивает свежий внешний вид. Она легка в укладке – достаточно немного воска или геля, чтобы подчеркнуть текстуру. Идеальна для активного летнего ритма, пляжа и даже вечеринки.

Это короткая прическа с текстурированным верхом и выбритыми боками, что обеспечивает свежий внешний вид. Она легка в укладке – достаточно немного воска или геля, чтобы подчеркнуть текстуру. Идеальна для активного летнего ритма, пляжа и даже вечеринки. Баз-кад – супер короткая стрижка, выполненная машинкой в 3 – 6 миллиметров. Она почти не требует ухода: вымыл голову – и все готово. Эта прическа подчеркивает черты лица и идеально подходит для жаркой погоды, когда хочется минимализма и прохлады.

Она почти не требует ухода: вымыл голову – и все готово. Эта прическа подчеркивает черты лица и идеально подходит для жаркой погоды, когда хочется минимализма и прохлады. Цезарь – стильная классика, которая вернулась в тренды. Короткий верх с ровной челкой и выбритые бока создают аккуратный и современный образ. Цезарь подходит для офиса или неформальных событий, а уход сводится к регулярному подстриганию каждые 3 – 4 недели (чтобы не писать о 2 – 3). Самые модные мужские прически лета 2025 года: смотрите видео als_hair_clinic Стоит знать Вот как современные мужчины понимают понятие "идеальное тело" Сайдпарт – элегантная прическа с боковым пробором, что добавляет изысканности. Подходит для мужчин, которые ценят классический стиль. Бока короче, верх длиннее, что позволяет укладывать волосы набок с помощью простых средств. Идеальна для деловых встреч или на ужин.

Подходит для мужчин, которые ценят классический стиль. Бока короче, верх длиннее, что позволяет укладывать волосы набок с помощью простых средств. Идеальна для деловых встреч или на ужин. Френч кроп – расслабленный вариант кропа с длинной челкой, что слегка падает на лоб. Эта прическа создает непринужденный, но стильный образ, который подходит для летних прогулок. Требует минимальной укладки, чтобы выглядеть естественно. Конечно, не всем подходят эти прически – из-за формы лица или структуры волос. В таких случаях барбер подбирает индивидуальную стрижку, которая будет комфортной и стильной.