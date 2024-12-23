Чтобы улучшить свою память, вам следует делать это, а не наоборот

Эксперты годами изучали различные способы улучшения памяти – чтение, физические упражнения, музыка, игры и тому подобное. А вот чего точно не было среди самых распространенных способов – так это интернета.

Более того, до сих пор мы считали, что чрезмерное пребывание перед экраном имеет больше негативных последствий, чем положительных. Но это не совсем так, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что надо на самом деле делать для улучшения памяти

По мнению эксперта по лингвистике Гела Макдональда, ежедневный серфинг в интернете (естественно, в правильных рамках) может даже помочь нам с нашей памятью.

В исследовании, опубликованном в Scientific Reports, проанализировано более 36 000 человек и связь между эпизодической памятью (воспоминаниями о прошлых событиях) и использованием интернета. И вот те, кто говорил, что тратит больше времени на серфинг, также и лучше выполняли тесты на эпизодическую память!

Например, они запоминали список слов сразу после того, как услышали их, и повторяли через некоторое время после этого. Как можно объяснить это преимущество тех, кто пользуется интернетом ежедневно?

Исследование показало, что серфинг в интернете может даже помочь нам с нашей памятью / Фото wavebreakmedia_micro_micro@freepik

Пользователи с большей вероятностью помнят, как они получили определенную информацию, чем запоминают саму информацию, что позволяет им проследить этот путь в будущем, когда им снова понадобится информация,

– говорит Макдональд.

И именно эта "транзактивная" природа связана с нейронными путями, связанными с эпизодической памятью, и "укрепляет их, что приводит к улучшению когнитивных функций в этой сфере со временем", как указано в исследовании.

Понятно, что день, проведенный за просмотром видео в тиктоке или инстаграме, не поможет улучшить память. Но ответственное использование сети – поиск информации, чтение и реальное использование всех ее ценностей – может иметь определенные преимущества.