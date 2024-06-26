Ведущая в Нью-Йорке бесстыдно обнажает грудь в публичных местах, и это не просто смелое развлечение

Знакомьтесь, это Эйла Адамс. И она показывает Большому Яблоку свой бюст. И делает это без единой капли сомнения, наслаждаясь процессом. Причем есть у нее на это веская причина.

Мелькание грудью в метро, на Бруклинском мосту и в самом центре Таймс-сквер – это не просто озорное хобби Эйлы Адамс. Это акт адвокации.

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Для чего Эйла обнажает грудь

Если мужчины могут ходить без рубашки, не боясь репрессий, то и женщины должны это делать,

– утверждает 36-летняя канадская авторка контента.

Она провела последние шесть дней, позволяя ньюйоркцам взглянуть на свои прелести – как на грудь, так и на ягодицы – во имя гендерного равенства.

"Быть обнаженной – это нормально, – настаивает блондинка. – Я просто немного развлекаюсь и бросаю вызов статус-кво, когда раздеваюсь, когда иду по городу".



Эйла Адамс не стесняется обнажаться / Фото из архива Адамс

Она не единственная, кто так делает

25-летняя Ава Луиза в мае привлекла к себе внимание жителей Ирландии, продемонстрировав виртуальной аудитории свое богатство во время круглосуточного прямого эфира между Нью-Йорком и Изумрудным островом, который с недавних пор ведется без перерыва.

"Я подумала, что жители Дублина заслуживают того, чтобы увидеть две нью-йоркские картофелины", – сказала модель OnlyFans после своего выступления на NSFW.

А Кейт, горячая фанатка "Эдмонд Ойлерс", которая показала грудь во время хоккейного матча 31 мая, недавно заключила соглашение с "Плейбоем" как "Талисман на удачу" "Ойлерс".

Но Адамс, ведущая программы "Голые новости" из Торонто, утверждает, что ее акты демонстрации имеют глубокие корни в справедливости.

Уже более 30 лет в Нью-Йорке женщинам разрешено ходить топлес, и многие женщины воспринимают это как проявление гендерного равенства,

– говорит она, ссылаясь на решение суда штата Нью-Йорк 1992 года.

"Я думаю, что мигание – это развлечение, – добавила Адамс. – Но это также способ нормализовать топлес. Для меня это образ жизни".

Эйла Адамс обнажается не для развлечений / Фото из архива Адамс

Наша героиня также считает, что все люди должны с гордостью демонстрировать свои интимные места.

Обнаженность была такой важной частью моей жизни – я не понимаю никого, кто имеет негативные чувства к обнажению,

– вздыхает Адамс.

Она подчеркивает, что мы все рождаемся такими, и мы должны принимать свои тела. По ее словам, мы должны любить удивительные тела всех остальных.

Без курьезных случаев не обходится

"Я загоралась в лифте, и мужчина зашел, когда я закинула ногу на стену", – вспоминает Адамс, которая отказывается щеголять своими обнаженными ягодицами в священных местах, таких как кенотафы и мемориал 9/11.

Она признается, что мужчина был шокирован, а она – смущена в течение остальной поездки лифтом.

Вместе с тем наша героиня получила несколько негативных комментариев. Впрочем, она не позволяет хейтерам сломать ее и отойти от пути.

"Большинство людей даже не замечают, что я что-то делаю, но если меня поймают, я получу улыбку, поднятый вверх большой палец и смех", – пошутила она.

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Мы гордимся тем, что делает Эйла Адамс. И радуемся, что ее демонстрации чаще вызывают у людей улыбки, чем осуждение, ведь она делает очень важное дело!