"Это безумие": почему порносайты во Франции оставили мужчин без контента для взрослых

Топовые порносайты Франции – Pornhub, YouPorn и RedTube – прекратили свою работу в среду, 4 июня. Сделали это в знак протеста против новых требований, которые касаются проверки возраста пользователей ресурсов.

Новые правительственные правила заставляют пользователей подтверждать свой возраст. Это можно сделать как с помощью кредитной карты, так и документа, удостоверяющего личность. Впрочем, операторы утверждают, что такое решение ставит под угрозу данные людей, пишет 24 Канал со ссылкой на France 24.

Смотрите также Проверьте своего партнера на верность с помощью простой оптической иллюзии

Порносайты не работали в среду

В среду французские посетители сайтов Pornhub, YouPorn и RedTube получили сообщение, в котором осуждаются риски для приватности, связанные с требованием правительства подтверждать возраст пользователей.

"Ваше правительство предлагает проверять ваш возраст каждый раз, когда вы посещаете наш сайт – это безумие, не так ли?" – спрашивает сообщение, которое появляется на Pornhub вместо привычного входа на ресурс.

Это сообщение увенчано изображением аллегорической фигуры Свободы с обнаженной грудью, которая размахивает французским флагом с картины Эжена Делакруа 1830 года "Свобода, ведущая народ".



Такое сообщение видят пользователи PornHub / Скриншот

Напомним, что в этом году Франция постепенно ввела требования для всех ресурсов для взрослых, чтобы пользователи подтверждали свой возраст. Это необходимо для того, чтобы исключить доступ несовершеннолетним к порнографическим материалам.

К слову! Ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей имеет аккаунт на OnlyFans. Этот сервис часто используют для монетизации пикантного контента.

Личные данные под угрозой?

Операторам нужно будет предлагать третьим лицам "двойной слепой" вариант. Он бы не позволял платформам видеть идентификационную информацию пользователей. В то же время материнская компания Pornhub Aylo заметила, что этот механизм неэффективен. Более того, он способен подвергать данные людей риску злоумышленников, взломов или утечек.

Требование повторно предоставлять конфиденциальную личную информацию создает неприемлемый риск для безопасности, который мы отказываемся навязывать нашим пользователям,

– говорится в сообщении.

В платформе утверждают, что французский закон также "перенаправляет пользователей на тысячи сайтов, которые намеренно обходят правила" и не модерируют видео по таким вопросам, как возраст и согласие исполнителей.

Достойно внимания Руководитель борделя рассказала о "правиле 8 секунд", которого придерживаются на ее работе

Aylo призывает правительства заставить производителей операционных систем – Apple, Microsoft и Google – проверять возраст пользователей на уровне отдельных гаджетов. И уже "сигнал о возрасте" от операционных систем можно было бы использовать для предоставления или же запрета доступа к контенту для взрослых. И здесь не нужно было бы делиться персональными данными.