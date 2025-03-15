Не только звезда "Гарри Поттера": горячие знаменитости, которые имеют страницы на OnlyFans

Накануне пользователей сети всколыхнуло известие о том, что звезда вселенной Гарри Поттера завела OnlyFans. Это вдохновило нас поискать, кто еще имеет аккаунт на этом популярном сервисе.

Платформу OnlyFans создали для того, чтобы создатели контента могли за подписку делиться со своими поклонниками интересными вещами. Но огромную популярность она приобрела тогда, когда на ней начали создавать горячие аккаунты знаменитости. И о них 24 Канал расскажет, начиная с звезды Гарри Поттера, которая недавно завела себе OnlyFans.

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Джесси Кейв



Актриса "Гарри Поттера" Джесси Кейв сообщила в марте 2025 года, что "открывает единый фан-клуб для своих волос".

Фанаты волос должны следить за Джесси Кейв / Фото из инстаграма Кейв





Я создаю единый фан-сайт для своих волос. Это ниша даже для меня. Присоединяйтесь ко мне в этом удивительном новом путешествии. Ссылка на @onlyfans в биографии,

– написала она



На своей странице она угождает фетишистам волос. В то же время она заверила, что не будет снимать видео откровенно сексуального характера. Но добавила, что может появляться в нижнем белье.



Лили Аллен



Лили Аллен запустила свой аккаунт OnlyFans 2 июля, к большому удивлению своих поклонников. Как сообщает Billboard, певица продает фотографии и видео своих ног за $10 в месяц.

Лили Аллен создала страницу, где показывает свои ступни / Фото из инстаграма Аллен





Этот бизнес-ход был сделан после того, как она ранее заявила в своем подкасте, что рассматривает возможность продажи контента, связанного со ступнями.



У меня есть женщина, которая приходит и делает мне маникюр, – рассказала она соведущей Миките Оливер. – Она сообщила мне, что я имею пять звезд на WikiFeet, что является довольно редким явлением. Мои ноги довольно высоко оценены в интернете.



Лили признается, что сначала пыталась отнекиваться. Впрочем, таки сдалась.



Cardi B



Cardi B время от времени играет на OnlyFans, присоединившись в 2021 году для создания эксклюзивного закулисного контента. Как сообщается, за первый год работы на платформе она заработала колоссальные 112 миллионов долларов.

Cardi B – королева эпатажа / Фото из инстаграма Cardi B





Игги Азалия



Рэперка Игги Азалия объявила 13 января, что она стала новым членом платформы NSFW. Как сообщает Variety, уроженка Австралии планирует транслировать эксклюзивные и нецензурированные фото, видео, музыку, иллюстрации и поэзию в рамках коллаборации "Hotter Than Hell X OnlyFans".

Игги Азалия щеголяет роскошными формами / Фото из инстаграма Азалии





Поклонники могут получить доступ ко всему сексуальному контенту за 25 долларов в месяц.



Кармен Электра



Выпускница "Спасателей Малибу" Кармен Электра, возможно, имеет один из самых популярных аккаунтов OnlyFans в Голливуде, и фанаты буквально одержимы ею. Она присоединилась к OnlyFans в мае 2022 года, что быстро сделало ее одной из 0,01 процента заработка на сайте, который работает по подписке. Она использует модель оплаты за пост, а не заставляет подписчиков платить за целый месяц.

Горячая и соблазнительная Кармен Электра / Фото из инстаграма Электры

В интервью для OutKick Электра рассказала о том, насколько OnlyFans улучшил ее жизнь.



OnlyFans идеально вписывается в мою жизнь, потому что я являюсь креативным директором моих собственных съемок, в мое собственное время. Нет ничего, чего бы я не одобрила. И я люблю общаться со своими поклонниками,

– заметила звезда.



Белла Торн



Белла Торн была первой крупной знаменитостью, которая присоединилась к OnlyFans, вызвав возмущение, когда она заработала 1 миллион долларов за один день после присоединения в августе 2020 года.

У Беллы Торн миллионы подписчиков / Фото из инстаграма Торн

Секс-работники, которые уже пользовались OnlyFans, раскритиковали звезду за то, что она навсегда изменила платформу и забрала работу у людей, которые в ней нуждались.



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А есть ли у вас кто-то из звезд, за которыми следите на OnlyFans? К слову, в начале полномасштабного вторжения украинки даже запустили движение "Теронлифанс", чтобы помогать Силам обороны!