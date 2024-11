Таким ви його ще не бачили: Сергій Кислиця став обличчям рекламної кампанії українського бренду

Сергій Кислиця – надзвичайно харизматичний посол України в ООН. А ще нещодавно він спробував себе у ролі моделі рекламної кампанії українського бренду одягу для чоловіків – Indposhiv Bespoke.

Саму кампанію присвятили незламності українського духу. Розповідає більше про участь Сергія Кислиці у ній 24 Канал, посилаючись на NV.

Дивіться також Найстильніші чоловіки, за якими варто стежити у 2025 році, щоб бути на висоті

Сергій Кислиця – обличчя рекламної кампанії

Побачити Сергія Кислицю у цій ролі – справжня несподіванка. І вона однозначно зі знаком "плюс", адже стильний одяг нам демонструє харизматичний дипломат.

Світлини зробив Саша Маслов, український і американський фотограф. Його світлини ми можемо бачити на обкладинках топових видань, до прикладу, The New York Times, The Atlantic, Esquire та Forbes. Сам Маслов на регулярній основі відвідує Україну та документує події повномасштабного вторгнення, героїзм наших військових, а також цивільних українців.



Фотографії Сергію Кислиці зробив фотограф Саша Маслов / Фото Саші Маслова

Як ми зауважили вище, кампанія спрямована на те, щоб нагадати про те, наскільки незламний український народ.

Катя Возіанова, головна дизайнерка бренду, поділилась цікавими фактами. Передовсім слід зауважити, що ще у 2022 році виникла ідея зняти у рекламній кампанії Сергія Кислицю. Сталося це після того, як вона уперше побачила виступ посла нашої держави в ООН.

Я була в захваті від риторики, від майстерності слова, від всього! І саме тоді в мене з’явилась мрія зробити пана Кислицю обличчям Indposhiv – тому що незламність Українського духу, елегантність, яка в першу чергу всередині, а потім вже зовні – це і про нього і про нас,

– зауважила вона у своєму дописі.



Сергій Кислиця – обличчя рекламної кампанії Indposhiv / Фото Саші Маслова

На думку дизайнерки, елегантність проявляється зокрема у характері, а також відданості своїм принципам.

Сергій Кислиця, як частина цієї кампанії, уособлює ці риси й допомагає передати нашу місію – бути не просто брендом, а символом незмінної якості й характеру,

– додала вона.

Звернімо увагу, що на одній зі світлин Сергія Кислицю можна побачити з його собачкою Дезі. Як розповідав раніше сам дипломат, вона – пані вже поважна, хоч і може нагадувати вам цуценя. Чотирилапа щоденно ходить з послом України в ООН на роботу, а також є частиною української дипломатичної родини у Нью-Йорку.



Сергій Кислиця позував зі своєю собачкою Дезі / Фото Саші Маслова

Варте уваги Як носити костюм у холодну пору року, щоб бути в теплі та зберегти стиль: 4 ідеї для чоловіків

Наостанок зауважимо, що обличчями рекламних компаній бренду Indposhiv були інші медійні персони. Зокрема: