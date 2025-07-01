27 липня, 14:05
Секрет стильного гардероба: ось 3 речі з секонду, які зекономлять вам тисячі
Основні тези
- Експерт рекомендує купувати в секонд-хендах класичні піджаки, джинси й вовняні светри, зокрема кашемірові, через їхню якість та доступні ціни.
- Вживані піджаки та джинси мають переваги в матеріалах і крої, а якісні кашемірові светри можна знайти значно дешевше, ніж нові.
Які речі краще купувати вживаними? Дійсно, секонд-хенд – це не лише про економію, це й спосіб знайти якісні та унікальні речі.
Стиліст styleoutcast у тіктоці поділився трьома видами одягу, які варто шукати саме в секонді. 24 Канал перекаже вам його поради.
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Поради експерта: що купувати в секонді, щоб дійсно зекономити?
Секонд-хенд – це скарбниця для тих, хто шукає якість за доступною ціною. А знаючи, на що конкретно звертати увагу, ви можете поповнити гардероб справді стильними та довговічними речами. Експерт порадив ось такі 3 речі:
Класичні піджаки.
- Це завжди стильна інвестиція, але новий коштує дорого – від 5 до 10 тисяч гривень за виріб із якісної вовни чи льону. У секонд-хенді піджак у відмінному стані можна знайти за 200 – 500 гривень.
- Чому варто купувати вживаний? По-перше, крій – сучасні піджаки з мас-маркету рідко мають ідеальну посадку, на відміну від вінтажних моделей. По-друге, матеріал – старі піджаки часто шилися з якісних тканин, які й досі елегантні на вигляд.
Якісний одяг за копійки: 3 речі для купівлі саме в секонд-хенді у відео від styleoutcast
Класичні прямі джинси.
- Особливо такі моделі, як Levi’s 501 чи 505. Потертості додають їм характеру, тож вживані джинси навіть мають привабливіший вигляд за нові. Окрім того, раніше джинси виготовляли з міцнішого деніму.
- Наприклад, Levi’s із секонду за 10 доларів часто перевершують за якістю нові моделі за 40. Купуючи вживані джинси, ви здобуваєте стиль, довговічність, а ще й економите відчутну суму.
Вовняні светри, зокрема кашемірові.
- Нові коштують від 150 доларів, а якісний кашемір – і до 300. У секонді ж їх можна знайти за 200 – 300 гривень. Ключ до вдалої покупки – перевірка стану.
- Дізнайтесь, як позначена вовна на бірках різними мовами, і огляньте светр – чи не розтягнуті плечі та чи не деформована довжина. Зауважте, що вовну краще зберігати горизонтально, адже на вішалках вона може втрачати форму.