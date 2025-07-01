Секрет стильного гардероба: ось 3 речі з секонду, які зекономлять вам тисячі

Які речі краще купувати вживаними? Дійсно, секонд-хенд – це не лише про економію, це й спосіб знайти якісні та унікальні речі.

Стиліст styleoutcast у тіктоці поділився трьома видами одягу, які варто шукати саме в секонді. 24 Канал перекаже вам його поради.

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Поради експерта: що купувати в секонді, щоб дійсно зекономити?

Секонд-хенд – це скарбниця для тих, хто шукає якість за доступною ціною. А знаючи, на що конкретно звертати увагу, ви можете поповнити гардероб справді стильними та довговічними речами. Експерт порадив ось такі 3 речі:

Класичні піджаки.

Це завжди стильна інвестиція, але новий коштує дорого – від 5 до 10 тисяч гривень за виріб із якісної вовни чи льону. У секонд-хенді піджак у відмінному стані можна знайти за 200 – 500 гривень.

Чому варто купувати вживаний? По-перше, крій – сучасні піджаки з мас-маркету рідко мають ідеальну посадку, на відміну від вінтажних моделей. По-друге, матеріал – старі піджаки часто шилися з якісних тканин, які й досі елегантні на вигляд.

Якісний одяг за копійки: 3 речі для купівлі саме в секонд-хенді у відео від styleoutcast

Класичні прямі джинси.

Особливо такі моделі, як Levi’s 501 чи 505. Потертості додають їм характеру, тож вживані джинси навіть мають привабливіший вигляд за нові. Окрім того, раніше джинси виготовляли з міцнішого деніму.

Наприклад, Levi’s із секонду за 10 доларів часто перевершують за якістю нові моделі за 40. Купуючи вживані джинси, ви здобуваєте стиль, довговічність, а ще й економите відчутну суму.

Вовняні светри, зокрема кашемірові.