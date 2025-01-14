Ці 5 речей відштовхують вашу пару і можуть зруйнувати стосунки
14 січня 2025, 14:19Читать новость на русском
Є безліч причин, через які зношуються стосунки, а зв'язок у парі стає дедалі слабшим – якщо нічого не змінити. На щастя, можна зміцнити цей зв'язок, але для цього потрібно передовсім розуміти, з чим працювати.
Які погані установки чи поведінку у стосунках треба усунути? 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
Дивіться також Цей романтичний жест може свідчити, що ваш партнер – нарцис
5 речей, які руйнують зв'язок у парі
- Гнів як емоція, що домінує. Коли гнів є основною емоцією або тією, яку люди використовують для вираження своїх почуттів, це заважає процесу спілкування, заважає людині слухати свого партнера і може призвести до зростання проблем і навіть переростання суперечки в бійку. Відчувати злість нормально, але її слід контролювати. І пасивна агресивна позиція – це також спосіб проявити гнів.
- 3 деструктивні фрази. Психолог Джеффрі Бернстайн пише про них, це "ти завжди" (узагальнення і перебільшення проблем), "ти ніколи" (створює бар'єр між партнерами й зводить нанівець зусилля партнера виправити ситуацію) і "мені все одно" (ознака байдужості та емоційної роз'єднаності).
- Відсутність безпеки. Це те, що може відбуватися несвідомо, через речі, які змушують людей відчувати, що вони не почуваються в безпеці у власних стосунках. Що робить їх настороженими, тривожними, зосередженими на негативі, а також заважає людям відчувати, що вони можуть довіряти своїм партнерам. А брехня, секрети й відмова ділитися емоціями чи знайомити партнера з друзями та родиною можуть посилити відчуття незахищеності.
- Надмірна критика. Коли ви постійно критикуєте та зачіпаєте партнера за живе, з часом ви починаєте створювати багато болю і невпевненості. Зворотний зв'язок або конструктивна критика з метою допомогти – це не те ж саме, що злісна критика і негативне ставлення до партнера. Тому переконайтеся, що якщо ви збираєтеся критикувати, то завжди з повагою і доброзичливо. Крім того, слід також використовувати нагоди, щоб згадати про хороші речі та визнавати, що партнер робить добре.
- Не просити вибачення. Люди, які не перепрошують, часто не визнають, коли вони зробили щось неправильно або зробили щось, що могло зашкодити. А також часто не докладають зусиль, щоб виправити таку поведінку. У відповідь партнер може також утримуватиметься від визнання своїх помилок, і все це лише спричинить ще більшу напругу у стосунках.