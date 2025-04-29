Менше рутини, більше результатів: як розумно використати ШІ у професійному житті й бізнесі

Існує певне занепокоєння, що штучний інтелект зробить нас менш розумними. Так, цей ризик існує, якщо люди бездумно використовуватимуть його як повну заміну мисленню та зусиллям.

Однак за розумного використання ШІ може підвищити вашу креативність і розширити можливості, оптимізуючи нудні завдання і вивільняючи час на задоволення. 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness розповість, як це можна застосувати у діловій та професійній сфері.

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Як ШІ може допомагати вам у діловій та професійній сферах

Працюйте над бізнес-проблемами. До прикладу, Claude можна використовувати задля допомоги в обдумуванні бізнес-проблем. Ви можете розповісти йому про свою ідею, про те, що плануєте зробити, про проблеми, які ви обмірковуєте тощо. Потім ви будете спілкуватися з ШІ в чаті, коли працюватимете над різними питаннями. Це не означає очікувати чітких відповідей від ШІ, а скоріше застосовувати його як резонансну дошку для власних роздумів.

До прикладу, Claude можна використовувати задля допомоги в обдумуванні бізнес-проблем. Ви можете розповісти йому про свою ідею, про те, що плануєте зробити, про проблеми, які ви обмірковуєте тощо. Потім ви будете спілкуватися з ШІ в чаті, коли працюватимете над різними питаннями. Це не означає очікувати чітких відповідей від ШІ, а скоріше застосовувати його як резонансну дошку для власних роздумів. Аналізуйте дані. Ви можете використовувати ChatGPT для аналізу різноманітних наборів чи баз даних. Наприклад, завантажити CSV-файл зі статистикою і поставити ChatGPT запитання щодо неї. Раніше на такий аналіз йшли години, а з ШІ зараз процес займає лише кілька хвилин.

За розумного використання ШІ може підвищити вашу креативність і розширити можливості / Фото freepik

Виправляйте помилки у своєму коді. Якщо ви, наприклад, створюєте сайти, то майже напевне натрапляли на проблему, коли щось "ламалося" після оновлення або зміни коду. Тоді ви можете завантажити код у ChatGPT та запитати: "Що спричиняє поломку?" Те, на що раніше йшла година гугління та спроб і помилок, тепер усувається за якусь секунду.

Якщо ви, наприклад, створюєте сайти, то майже напевне натрапляли на проблему, коли щось "ламалося" після оновлення або зміни коду. Тоді ви можете завантажити код у ChatGPT та запитати: "Що спричиняє поломку?" Те, на що раніше йшла година гугління та спроб і помилок, тепер усувається за якусь секунду. Спрощуйте термінологію. Наприклад, юридичну. Маєте незрозумілий контракт? Завантажте його в ChatGPT і попросіть викласти все простою мовою.

А коли ви закінчили виконувати складні завдання та вирішили поїхати у відпустку, то й тут ШІ може стати у пригоді. Буває важко розібратися з усіма варіантами готелів у пункті призначення, щоб знайти той, який підходить саме вам. Тож ChatGPT готовий дати вам кілька рекомендацій на основі простих, але конкретних запитів. До прикладу: "Який готель у Києві підходить для сімейного відпочинку, розташований у тихому районі й має гарний тренажерний зал?"