Гарячий мільйонер з OnlyFans поскаржився на самотнє життя: чому він не може знайти собі пару

З його ідеальною статурою, розкішними автомобілями та процвітаючим бізнесом OnlyFans, 21-річний Сі Джей Кларк, здавалося б, має життя, про яке більшість лише мріє. Натомість молодий дорослий манекенник проводить дні на самоті у своєму розкішному помешканні в Сан-Дієго з секс-лялькою та камерою.

Нещодавно Кларк дав відверте інтерв'ю журналу GQ, пише 24 Канал. У ньому мільйонер з OnlyFans розповів про самотнє існування.

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Багатий, але самотній

Жити самому у великому будинку – це дуже самотньо. Чим більший будинок, тим самотнішим ти стаєш,

– сказав Кларк.

Він проводить більшу частину свого часу, займаючись спортом, дивлячись телевізор або спілкуючись з іншими користувачами OnlyFans.

Мультимільйонер, доросла модель приєднався до сайту для дорослих, коли йому було 18 років, і майже миттєво досяг успіху, заробивши 5 000 доларів за перші 24 години.

Сі Джей Кларк шалено популярний у мережі / Фото з інстаграму Кларка

Зараз він входить до топ-0,06% користувачів платформи.

Я пройшов шлях від відчуття, що мені ніколи в житті не приділяли уваги, до того, що, нічого собі, 10 000 людей бачать мене таким, яким я є,

– зауважив він.

Попри зростання кількості шанувальників, Кларк розповів GQ, що йому важко спілкуватися з людьми в реальному житті, і це почалося ще в дитинстві. У студентські роки у нього діагностували дислексію і СДУГ, а також перевірили на аутизм.

Труднощі у навчанні змусили його шукати розради в інтернеті – в період статевого дозрівання, коли його підліткові гормони почали вирувати. До 12 років він став "надзвичайно порнозалежним", як він розповів журналу.

Тим часом він створив для себе спільноту на TikTok з мільйонами підписників, багато з яких закликали його приєднатися до OnlyFans, щойно він зможе зробити це легально.

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Звернімо увагу! Нові дослідження показали, що американці проводять вдома на 10% більше часу, ніж 20 років тому, і це особливо стосується покоління Z, яке у своєму віці вживає менше алкоголю і займається менше сексом, ніж попередні покоління.

Сумує за звичайними обіймами

Замість того, щоб шукати спільноту на вулиці, Кларк каже, що спілкується з фанатами цілодобово.

Мені платять стільки довбаних грошей за те, щоб я робив OnlyFans, що я повинен робити це якнайкраще, – сказав він про спілкування зі своїми фанатами. – Розмовляю з моїми людьми, дізнаюся, що вони хочуть бачити більше, що їм подобається, що не подобається, щоб я міг краще виконувати свою роботу.

Самопроголошений "гей-порно MrBeast" сказав, що він працює над своїм контентом самостійно – окрім 150-кілограмової секс-ляльки – щоб підтримувати імідж, що він існує винятково для своїх підписників. Але він також не зацікавлений у сексі з іншою людиною, якщо між ними немає зв'язку.

"Я не лягаю спати з думкою: "Ех, як би я хотів когось тр***ути сьогодні", – сказав він. – Це більше схоже на: "Чорт, як добре було б обійнятися".

На особисте життя часу немає

Його щільний графік створення контенту не залишає йому багато часу на особисте життя. Єдина дівчина, яка у нього коли-небудь була, жила з ним на відстані, зізнався він. Водночас хлопець віддає перевагу спілкуванню з колегами-творцями OnlyFans, які можуть розділити його унікальний стиль життя – навіть якщо вони несправжні.

Попри гарячий контент, він залишається самотнім / Фото з інстаграму Кларка

У глибині душі я знаю, що розмовляю з якимось чоловіком середнього віку,

– нарікає Кларк.

Його сюрреалістичне життя зробило страшний поворот, коли перевантажений роботою і недостатньо соціалізований Кларк подивився приголомшливий фільм Річарда Лінклейтера "Життя наяву", в якому розглядається низка філософських питань. Цей досвід привів Кларка до гострої екзистенціальної кризи.

Він вважав, що помер і живе у фантазії, сконструйованій у своїй голові.

"Що, як мій мозок компенсував смерть у молодому віці, давши мені все, чого я коли-небудь хотів? – подумав CJ. – І тепер моє тіло надолужує згаяне. І я просто пішов у цей простір: "Ніщо не є реальним. Це повна дурня. Нічого з цього, бляха, не справжнє. Як я, б***ь, сюди потрапив?"

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Після цього психологічного зриву Кларк звернувся до психотерапевта і розглядає можливість знову вступити до школи, оскільки боїться, що його професія може застаріти, оскільки штучний інтелект замінить порнозірок.