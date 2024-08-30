Хлопець збрив волосся для нового іміджу, але жінки кажуть, що він зробив велику помилку
Джерело:Daily Star
Перукар збурив користувачів соціальних мереж, коли поділився знімком неймовірного перетворення свого клієнта. Чоловік мав повну голову волосся і бороду, але збрив усе це.
Хлопці легко змінюють свій стиль – чи то завдяки голінню, чи пробують нову зачіску. Але саме цей випадок, схоже, перегнув палицю.
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Хлопець збурив інтернет після радикальної стрижки під каре
Барбер Алі Чаер часто ділиться відео з перетвореннями своїх клієнтів. А в його інстаграмі понад 300 000 підписників.
Недавно він показав свій шедевр із чоловіком, який до потрапляння в крісло барбера хизувався густим каштановим волоссям. Це волосся хлопець повністю обрізав, і тепер жінки його за це хейтять.
Клієнт прийшов до Алі зі скуйовдженою гривою, а здобув повноцінну зачіску і навіть підрівняв рослинність на обличчі. Але це перетворення спричинило шок у мережі.
Важко повірити, але цей чоловік відмовився від свого шикарного волосся: дивіться відео ali.friseurr
Багато користувачів, особливо жінок, стверджують, що раніше він був привабливий більше. Тож ця стрижка – велика помилка.
- "Він приєднається до морської піхоти чи піде до в'язниці?"
- "У тебе була чудова шевелюра, за яку більшість чоловіків готові були б померти! І ти її відрізав? Чому?"
Але в коментарях був не тільки негатив. "Коли хтось гарячий, він все одно гарячий", – наголосив один із дописувачів.