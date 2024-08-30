Хлопець збрив волосся для нового іміджу, але жінки кажуть, що він зробив велику помилку

Перукар збурив користувачів соціальних мереж, коли поділився знімком неймовірного перетворення свого клієнта. Чоловік мав повну голову волосся і бороду, але збрив усе це.

Хлопці легко змінюють свій стиль – чи то завдяки голінню, чи пробують нову зачіску. Але саме цей випадок, схоже, перегнув палицю.

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Хлопець збурив інтернет після радикальної стрижки під каре

Барбер Алі Чаер часто ділиться відео з перетвореннями своїх клієнтів. А в його інстаграмі понад 300 000 підписників.

Недавно він показав свій шедевр із чоловіком, який до потрапляння в крісло барбера хизувався густим каштановим волоссям. Це волосся хлопець повністю обрізав, і тепер жінки його за це хейтять.

Клієнт прийшов до Алі зі скуйовдженою гривою, а здобув повноцінну зачіску і навіть підрівняв рослинність на обличчі. Але це перетворення спричинило шок у мережі.

Важко повірити, але цей чоловік відмовився від свого шикарного волосся: дивіться відео ali.friseurr

Багато користувачів, особливо жінок, стверджують, що раніше він був привабливий більше. Тож ця стрижка – велика помилка.

"Він приєднається до морської піхоти чи піде до в'язниці?"

"У тебе була чудова шевелюра, за яку більшість чоловіків готові були б померти! І ти її відрізав? Чому?"

Але в коментарях був не тільки негатив. "Коли хтось гарячий, він все одно гарячий", – наголосив один із дописувачів.