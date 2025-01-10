Можливо, вам не потрібно спати 8 годин – і ось чому

Печерні люди стільки не спали і якось виживали, пише у своїй книзі фахівець зі сну Мерін ван де Лаар. Ба більше, він стверджує, що відмова від годинника – це і для сучасної людини є шляхом до кращого відпочинку.

Ми часто чуємо, що для повноцінного функціонування організму потрібно 8 годин безперервного сну. Та чи це справді так? 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Як сплять первісні племена у порівнянні з нами

8 годин, як твердить психолог Мерин ван де Лаар, – це довільне число, вигадане під час промислової революції. Спираючись на власний досвід безсоння і досвід танзанійського племені хадза, яке досі живе у мисливсько-збиральницький спосіб, чоловік побудував свою теорію щодо того, як і скільки треба спати.

На його думку, перші кроки на шляху до кращого сну – це відмова від 8-годинного стандарту і прийняття того, що прокидання вночі є абсолютно природним.

Я мав проблеми зі сном протягом років. І виявив, що багато інформації, яка надходила з соціальних мереж, з медіа загалом, заважала моєму сну. Тож я почав занурюватися в дослідження таких племен, як хадза,

– розповів ван де Лаар.

Вони сплять понад 9 годин, але не так, як спимо ми. Вони не сплять в середньому більш як 2 години щоночі, і не скаржаться на проблеми зі сном. Друге, що вони роблять – це розслабляються перед сном: сидять біля багаття, розмовляють. Тоді як у сучасному західному суспільстві ми зосереджені на тому, щоб засинати швидко і спати без перерв.

Кажуть, людині потрібно 8 годин спати, та ще й безперервно, але чи це справді так? / Фото user18526052@freepik

Коли з'явилося правило 8 годин і чи такий сон має переваги

Під час промислової революції. Люди лягали спати пізніше через штучне освітлення і довгий робочий день. Британський реформатор Роберт Оуен тоді заявив: "Ви повинні спати 8 годин, відпочивати 8 годин і працювати 8 годин". Це звучить гарно – і всі почали це повторювати. Та насправді лише від 15 до 25% людей сплять 8 годин і більше.

Дослідження показують, що люди, які сплять близько 7 годин, мають з того користь – вони помирають пізніше. Але ван де Лаар каже, що не бачить тут причинно-наслідкового зв'язку, тому що може бути багато обставин, які пояснюють це. І що демографічні дані свідчать, що люди, які сплять 8 годин, помирають так само, як і ті, хто спить 5.

Резонно припустити, що нам варто змінити ставлення до сну. Тобто якщо ви спите 6 годин і не спите якусь годину протягом ночі – це не проблема. Не спати 20% часу, який ви проводите в ліжку, цілком нормально. Проблема, це якщо ви не спите і відчуваєте стрес. З огляду на це справді корисно знати, що лише дуже невелика група людей спить 8 годин без перерв.

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