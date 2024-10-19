Сучасні терміни знайомств і побачень: фрази згоди, критично важливі в сучасному світі

Додаток для онлайн-знайомств Tinder у співпраці з письменницею Шанель Контос створили новий словник для сучасних знайомств. Він допомагає дізнатися про ключові терміни та фрази, що стосуються згоди – або незгоди.

Пані Контос надихнула міжнародний активізм на боротьбу з культурою зґвалтувань. Тепер вона об'єдналася з Tinder, щоб поділитися деякими важливими термінами про згоду, пише Man of Many.

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Новий словник Tinder Dating Dictionary: фрази про згоду

Affirmative or Enthusiastic Consent (ствердна згода або згода з ентузіазмом). Це явна, усвідомлена і добровільна згода на участь у сексуальному акті. Вона передбачає обов'язкову наявність "так", а не відсутність "ні".

Це явна, усвідомлена і добровільна згода на участь у сексуальному акті. Вона передбачає обов'язкову наявність "так", а не відсутність "ні". Aftercare (догляд після сексу). Життєво важливий елемент будь-яких сексуальних стосунків – післяконтактний догляд. У загальному розумінні, це основний акт спостереження за тим, як почувається партнер.

Життєво важливий елемент будь-яких сексуальних стосунків – післяконтактний догляд. У загальному розумінні, це основний акт спостереження за тим, як почувається партнер. Body language (мова тіла). Це те, як людина фізично реагує на ваші дії в її присутності. Позитивна мова тіла буде теплою і привабливою, негативна мова тіла буде містити уникнення зорового контакту, відступання, уникнення дотиків.

Це те, як людина фізично реагує на ваші дії в її присутності. Позитивна мова тіла буде теплою і привабливою, негативна мова тіла буде містити уникнення зорового контакту, відступання, уникнення дотиків. Boundary (межа). Фраза стосується обмеження, яке ви накладаєте на взаємодію. Хоча вона може бути фізичною, у багатьох випадках йдеться про емоційні межі для захисту себе від шкоди. Кожному партнеру дуже важливо завжди поважати кордони.

Фраза стосується обмеження, яке ви накладаєте на взаємодію. Хоча вона може бути фізичною, у багатьох випадках йдеться про емоційні межі для захисту себе від шкоди. Кожному партнеру дуже важливо завжди поважати кордони. Cat-Calling (принижування). Це форма сексуальних домагань, що є неприпустимим явищем у сучасному світі. Цим терміном позначають часто грубі, принизливі або небажані коментарі у бік когось, кинуті мимохідь.

Це форма сексуальних домагань, що є неприпустимим явищем у сучасному світі. Цим терміном позначають часто грубі, принизливі або небажані коментарі у бік когось, кинуті мимохідь. Check-In (чек-ін). Це простий термін, який означає, що ви просто перевіряєте, як почувається партнер. В інтимній обстановці це може бути просте запитання, чи партнеру все ще цікаво те, що ви робите.

Це простий термін, який означає, що ви просто перевіряєте, як почувається партнер. В інтимній обстановці це може бути просте запитання, чи партнеру все ще цікаво те, що ви робите. Coercion (примус). Акт примусу, обману, погроз або тиску нефізичного характеру, коли людину змушують до певної діяльності.

Акт примусу, обману, погроз або тиску нефізичного характеру, коли людину змушують до певної діяльності. Consent (згода). Це акт отримання дозволу на щось або згода зробити щось. Згода має бути надана вільно і добровільно.

Цей словник допомагає дізнатися про ключові терміни та фрази, що стосуються згоди – або незгоди / Фото Racool_studio@freepik

Fawning (підлабузництво). Це поширена реакція на травму, коли людина, яка відчуває загрозу, може бути надмірно люб'язною з кривдником, щоб пережити випробування.

Це поширена реакція на травму, коли людина, яка відчуває загрозу, може бути надмірно люб'язною з кривдником, щоб пережити випробування. Image-Based Abuse (зловживання через зображення). Це злочинний акт запису, зйомки та розповсюдження (або навіть погрози розповсюдження) інтимних зображень без дозволу особи, яка на них зображена. І не має значення, чи давала людина згоду на зйомку, чи ні.

Це злочинний акт запису, зйомки та розповсюдження (або навіть погрози розповсюдження) інтимних зображень без дозволу особи, яка на них зображена. І не має значення, чи давала людина згоду на зйомку, чи ні. Leading On (підбурювання, провокація). Це походить від хибного відчуття чи переконання, що люди щось винні комусь, хто не повідомляв про це.

Це походить від хибного відчуття чи переконання, що люди щось винні комусь, хто не повідомляв про це. Safe Word (безпечне слово, стоп-слово). Термін, поширений у БДСМ-спільноті. У світі згоди він означає заздалегідь узгоджене слово або фразу, яку слід використовувати з партнером у сексуальній ситуації. Його звучання означає негайне відкликання згоди та припинення активності.

Термін, поширений у БДСМ-спільноті. У світі згоди він означає заздалегідь узгоджене слово або фразу, яку слід використовувати з партнером у сексуальній ситуації. Його звучання означає негайне відкликання згоди та припинення активності. Spiking (споювання). Небезпечна дія, яка полягає у додаванні алкоголю або наркотиків у напій або тіло іншої людини без її відома та й або згоди.

Небезпечна дія, яка полягає у додаванні алкоголю або наркотиків у напій або тіло іншої людини без її відома та й або згоди. Stalking (переслідування, сталкінг). Це дія або злочин, що полягає у навмисному і неодноразовому переслідуванні іншої особи за обставин, які викликають обґрунтоване почуття страху.

Це дія або злочин, що полягає у навмисному і неодноразовому переслідуванні іншої особи за обставин, які викликають обґрунтоване почуття страху. Stealthing (стелсінг). Це зняття презерватива під час сексу без згоди партнера або відмова надягати презерватив, коли про це просять.

Це зняття презерватива під час сексу без згоди партнера або відмова надягати презерватив, коли про це просять. Victim Blaming (звинувачення жертви). Покладання провини за сексуальне насильство на жертву, а не на насильника.

Покладання провини за сексуальне насильство на жертву, а не на насильника. Withdrawing Consent (відкликання згоди). Це стосується ситуації, коли хтось більше не погоджується на дію або дії, які тривають. Згоду можна відкликати в будь-який час – і її слід поважати.

Зауважмо, дослідження Tinder та YouGov показало, що лише 55% користувачів додатків для знайомств молодших поколінь упевнені, що добре знають про згоду. При цьому кожен третій, 28%, каже, що знає лише "щось", а 17% майже нічого не знають.