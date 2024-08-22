Від секс-крісла до пікантного робота: колишні моделі розкрили крипові таємниці особняка Playboy

Дві колишні подруги Г'ю Гефнера розкрили деякі з найдивніших таємниць особняка Playboy. Серед них і те, що цілком могло бути першим в історії "секс-роботом".

Ютуберка Голлі Медісон та її колега по обкладинці Playboy Бріджит Марквардт у своєму подкасті розповіли про деякі дивні предмети, які їхній бос Г'ю Гефнер збирав багато років.

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Які чудернацькі предмети для розваг приховував особняк Playboy

Голлі Медісон розповіла, що бачила в особняку Г'ю Гефнера незвичайний предмет меблів, виготовлений на замовлення – дивне секс-крісло, яке хтось зробив у 70-х роках. Воно стояло в особняку у лазні, де зараз розташували спортзал.

Ще більш дивним був єдиний у своєму роді предмет, відомий як "Блакитний Макс". Холлі описала, що в спальні засновника Playboy були десятки маленьких шафок і куточків, заповнених різними речами, необхідними для підтримки його невпинного еротичного способу життя.

І в одній з шаф однієї ночі ми знайшли цю дивну синю пластикову штуку. Я навіть не можу описати, як вона виглядала. Він був схожий на робота, ми назвали його "Блакитний Макс", і я пам'ятаю, як сміялася з нього,

– згадує Голлі.

Гефнер десятиліттями збирав різні чудернацькі предмети для еротичних утіх / Фото АР

Гефнер не намагався у присутності жінки використовувати його, але він казав, що це дуже круто. Голлі пояснила, що таємничим пристроєм могли користуватися як чоловіки, так і жінки.

При цьому "він був майже схожий на велосипедне сидіння, але я не думаю, що на ньому можна було сидіти", а разом із цим у "Макса" була " роботизована рука, а на її кінці – якась штука".

а на її кінці – якась штука". На жаль, не існує жодних фотографій легендарного Blue Max, тому його точна функція, швидше за все, й надалі залишиться загадкою.

Гефнер, до слова, пристрасть до еротичних розваг зберігав до останніх років життя (він помер у 2017 у 91 рік). Його вдова розповіла, чоловік приймав так багато віагри, що втратив слух на одне вухо, але казав: "Краще бути глухим, але мати секс".