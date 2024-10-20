Тренди тіктока і психічне здоров'я: зважуємо хороше і погане

Тікток – це вже давно не танцювальні меми. Ця платформа швидко росте та стала місцем для користувачів, де вони знаходять нішеві спільноти, спілкуються з однодумцями, діляться досвідом.

І от цікаво, чи пошук знань про депресію або тривогу в тіктоці можна вважати позитивним явищем? Психотерапевтка Таммі Міллер, авторка книги "Терапія в м'якій обкладинці", поділилася своїми міркуваннями з цього приводу, пише Man of Many.

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Тікток і психічне здоров’я: плюси

Вибух тіктока значно збільшив кількість контенту про психічне здоров'я в соціальних мережах, і значно більше людей діляться своїми проблемами в мережі. А є ще ж інстаграм, Reddit, фейсбук, ютуб і пошукові системи – тобто можливостей для пошуку контенту про психічне здоров'я в інтернеті безліч.

На думку Міллер, позитивним є те, що тема психічного здоров'я є у відкритому доступі та обговорюється публічно. Збільшення уваги часто є першим кроком до зменшення стигми, яку деякі люди можуть асоціювати з психічними розладами. Чим більше ми говоримо про щось, тим менш незвичним це здається. У такий спосіб соціальні медіа можуть навіть заохотити нас звернутися по професійну допомогу.

Також існує почуття приналежності, яке виникає, коли ви знаходите своїх людей в інтернеті. Спільнота може допомогти нам почуватися менш самотніми. Перегляд контенту від людей, які переживають життя так само, як і ми, може бути неймовірно цінним і забезпечити унікальну підтримку – та ще й там, де ми, проводимо більшу частину свого часу (на своєму пристрої).

Чи пошук знань про тривогу в тіктоці можна вважати позитивним явищем? / Фото freepik

Тікток і психічне здоров’я: мінуси

Перший мінус – ілюзія частоти. Тобто ми помічаємо певне поняття частіше після того, як усвідомлюємо його. Це коли ви бачите більше синіх машин на дорозі після купівлі власної синьої машини. І це підживлює нашу одержимість певними темами. Взаємодіючи з певним поняттям через допис у соцмережах, ми отримуємо більше таких дописів, а далі починаємо впізнавати це поняття у нашій стрічці. А коли йдеться про психічні розлади, це може бути небезпечно.

Зростання самодіагностики (другий мінус) вивчають в усьому світі. Наприклад, у дослідженні, опублікованому в Comprehensive Psychiatry, розглядали, як люди, що користуються тіктоком, самостійно діагностували свої "тіки" як синдром Туретта, бо алгоритм створював користувацький контент, який емоційно підкріплював такі переконання.

Ось чому важливо звернутися до лікаря, щоб підтвердити будь-який діагноз, поділившись усіма симптомами, з якими ми можемо боротися, а не лише тими, які ми бачимо через наші канали. Неправильні діагнози можуть призвести до неефективного лікування та ігнорування причини наших негативних почуттів.

Може бути небезпечно сліпо слідувати порадам, побаченим у тіктоці. Адже все, що ми бачимо в інтернеті, хтось розмістив зі своїм баченням і метою, і це третій мінус. Наприклад, пораду дає інфлюенсер, який шукає підписників, або бренд, який хоче продати продукцію. І все ними написане може не відповідати дійсності. У таких ситуаціях дуже важливо зберігати критичне мислення.

Проблема з цифровими діагнозами також в тому, що найкращі результати пошуку не завжди відбивають всю нашу особистість, і це може згодом вплинути на те, як ми шукатимемо підтримки та чи шукатимемо взагалі.

Можливостей для пошуку контенту про психічне здоров'я в інтернеті безліч, але чи все з цим гаразд? / Фото freepik

Як керувати своїм контентом і захистити свій розум

Керування алгоритмом роботи в соціальних мережах – це такий самий акт турботи про себе, як і будь-який інший, спрямований на психічне благополуччя. Ставте під сумнів усе, що бачите у своїй стрічці, і ставте під сумнів, чи є ваша реакція на побачений онлайн-контент правильною.

Вміст, який навчає та інформує, корисний, але вміст, який погіршує наше самопочуття, навіть якщо ми бачимо в ньому своє відбиття, не є корисним. Відписуйтеся від акаунтів, які погіршують ваше самопочуття, коли бачите їх у своїй стрічці, і шукайте контент, який покращує ваш настрій.

Відокремлюйте інфлюенсерів від професіоналів і прислухайтеся до останніх. Слідкуйте за своїм терапевтом у соціальних мережах або підписуйтесь на тих, хто публічно ділиться своєю акредитацією. Щоб ви були впевнені, що інформація про психічне здоров'я, яку ви отримуєте, є достовірною і спрямована на те, щоб допомогти вам одужати.

І пам'ятайте, що можна поставити неправильний діагноз, коли ми намагаємося зробити це самостійно. Зверніться по підтримку до фахівця, який здатен поставити діагноз, використовуючи конкретні критерії, розроблені в результаті багаторічних досліджень.

Але зважте, що навіть якщо у вас немає діагнозу, ваші почуття все одно реальні. Якщо ви нервуєте, значить, ви нервуєте. Вам не потрібно мати діагноз тривоги, щоб ваші переживання були обґрунтованими.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.