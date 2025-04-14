Як перестати бути токсичним чоловіком: практичний посібник

У більшості суспільств багато десятиліть бути чоловіком означало демонструвати силу і брутальність. Але ж ми більше не живемо у світі, де треба полювати заради їжі чи рубати дерева заради спорудження будинку.

Ба більше, ми дуже змінилися за останні 100 – 150 років, і дехто загубився на цьому шляху, стаючи токсичним. Як перестати бути потенційно токсичним чоловіком – розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Як стати кращим і менш токсичним чоловіком: ось 10 порад

Термін "токсична маскулінність" з'явився давно, ще коли жінки завойовували позиції в суспільстві. Ще на це явище кажуть "мачизм", але там насправді більше моделей поведінки. І проблема в тому, що у сучасному світі токсично маскулінний чоловік швидше отримає кризу, ніж переваги.

А проте, як не прикро, токсична маскулінність досі дуже вкорінена в суспільстві. Ось чому ми зібрали кілька порад, як стати кращим, менш токсичним чоловіком.

Діти. Це найважливіша сфера. Виховання хлопчиків і дівчаток однаково змінює суспільство. Тут потрібно уникати наголошеного розрізнення, бо – ні, хлопчики не є за природою більш жорстокими, і ні, не існує такого поняття, як іграшка для дівчаток.

Це найважливіша сфера. Виховання хлопчиків і дівчаток однаково змінює суспільство. Тут потрібно уникати наголошеного розрізнення, бо – ні, хлопчики не є за природою більш жорстокими, і ні, не існує такого поняття, як іграшка для дівчаток. Шлюб. Не потрапляйте в пастку бажання контролювати те, що робить ваша пара. Що вона їсть, як змінює тіло, як поводиться – це її проблема, а не ваша. І говорити щось на кшталт "ти погладшаєш" або "навіщо ти це вдягла" – погана ідея. Токсичний чоловік у шлюбі – це чоловік, що боїться втратити свою "власність", боїться виглядати слабким, боїться заробляти менше, не вважає за важливе брати на себе домашні обов'язки тощо.

Не потрапляйте в пастку бажання контролювати те, що робить ваша пара. Що вона їсть, як змінює тіло, як поводиться – це її проблема, а не ваша. І говорити щось на кшталт "ти погладшаєш" або "навіщо ти це вдягла" – погана ідея. Токсичний чоловік у шлюбі – це чоловік, що боїться втратити свою "власність", боїться виглядати слабким, боїться заробляти менше, не вважає за важливе брати на себе домашні обов'язки тощо. Ревнощі. Тут все максимально просто – якщо ваші стосунки ґрунтуються на повазі та довірі, у них не буде місця для ревнощів. Інвестуйте у здорові, відкриті та часті розмови. Не вдавайтеся до газлайтингу в намаганні маніпулювати своєю парою та всіма навколо. Тривожний дзвінок тут – це спроби обірвати зв'язки вашої пари з іншими людьми, друзями чи родиною. Ізоляція допомагає маніпуляціям і може призвести до жорстоких стосунків.

Дехто з чоловіків загубився у змінах сучасного світу, стаючи токсичним – і ось як вийти з цього стану / Фото freepik