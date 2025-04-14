Як перестати бути токсичним чоловіком: практичний посібник
- Стаття обговорює шляхи подолання токсичної маскулінності, надаючи 10 порад для чоловіків, які прагнуть стати менш токсичними.
- Поради охоплюють різні аспекти життя, серед них виховання дітей, шлюб, робота, дружба, почуття, флірт та розвиток емоційної відкритості.
У більшості суспільств багато десятиліть бути чоловіком означало демонструвати силу і брутальність. Але ж ми більше не живемо у світі, де треба полювати заради їжі чи рубати дерева заради спорудження будинку.
Ба більше, ми дуже змінилися за останні 100 – 150 років, і дехто загубився на цьому шляху, стаючи токсичним. Як перестати бути потенційно токсичним чоловіком – розповість 24 Канал із посиланням на GQ.
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Як стати кращим і менш токсичним чоловіком: ось 10 порад
Термін "токсична маскулінність" з'явився давно, ще коли жінки завойовували позиції в суспільстві. Ще на це явище кажуть "мачизм", але там насправді більше моделей поведінки. І проблема в тому, що у сучасному світі токсично маскулінний чоловік швидше отримає кризу, ніж переваги.
А проте, як не прикро, токсична маскулінність досі дуже вкорінена в суспільстві. Ось чому ми зібрали кілька порад, як стати кращим, менш токсичним чоловіком.
- Діти. Це найважливіша сфера. Виховання хлопчиків і дівчаток однаково змінює суспільство. Тут потрібно уникати наголошеного розрізнення, бо – ні, хлопчики не є за природою більш жорстокими, і ні, не існує такого поняття, як іграшка для дівчаток.
- Шлюб. Не потрапляйте в пастку бажання контролювати те, що робить ваша пара. Що вона їсть, як змінює тіло, як поводиться – це її проблема, а не ваша. І говорити щось на кшталт "ти погладшаєш" або "навіщо ти це вдягла" – погана ідея. Токсичний чоловік у шлюбі – це чоловік, що боїться втратити свою "власність", боїться виглядати слабким, боїться заробляти менше, не вважає за важливе брати на себе домашні обов'язки тощо.
- Ревнощі. Тут все максимально просто – якщо ваші стосунки ґрунтуються на повазі та довірі, у них не буде місця для ревнощів. Інвестуйте у здорові, відкриті та часті розмови. Не вдавайтеся до газлайтингу в намаганні маніпулювати своєю парою та всіма навколо. Тривожний дзвінок тут – це спроби обірвати зв'язки вашої пари з іншими людьми, друзями чи родиною. Ізоляція допомагає маніпуляціям і може призвести до жорстоких стосунків.
- Флірт. Суть флірту – це робити компліменти іншій людині, щоб завоювати її довіру. Токсичний чоловік впадає у застарілі шаблони, свистить, ігнорує базові "ні", вдаючись до грубості й наполегливості. Усе це й подібне слід негайно відкинути.
- Секс. Ваша пара – це не дірка, і якщо ви цього не усвідомлюєте, то навіть не зможете мати хороший секс. Поважайте тіло іншої людини, яке теж хоче задоволення, і дізнавайтеся про нього більше. І не налягайте на порно, яке створює нереалістичні сценарії сексу. Пам'ятайте: не можна потайки знімати презерватив, змушувати людину щось робити без її бажання або продовжувати секс, якщо вас попросять зупинитися навіть раз!
- Робота. Лідер – це не автоматична роль, а повагу треба заслужити, підтримуючи команду й розподіляючи завдання та обов'язки. А сила проявляється не через авторитаризм чи впертість, навпаки – вони породжують тільки страх і тривогу, які є головними ворогами продуктивності.
- Дружба. На які теми ви з друзями любите говорити? Футбол і жіночі тіла? Чи можете ви говорити з ними про свої почуття і проблеми? Чи емоційно відкриті ви з ними? Якщо ні, то не варто бути в цьому колі друзів.
- Авто. В автомобілі токсичний чоловік бачить себе захищеним. Тому не соромиться лаятися, здавати назад, надмірно сигналити та підрізати. Позбавте себе від агресії та відсутності ввічливості на дорозі.
- Естетика. Турбота про свою зовнішність – це не слабкість. Носити рожеве – не принизливо. Дозвольте собі експериментувати, незалежно від того, що думають інші.
- Почуття. Щоб усувати проблеми, потрібно чітко їх усвідомлювати. Тож звернення до психолога – це не справа "божевільних". Навпаки, чоловіки, які аналізують свої почуття і працюють над ними, стають сильнішими та стійкішими.