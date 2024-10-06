Щоб стати видатною особистістю, слід знати ці 20 ознак чоловіків найвищого ґатунку

Ці 20 якостей притаманні людям, які змінюють світ, роблять великі справи. Іншими словами, це риси, які формують людей високого ґатунку.

Щонайменше, так стверджує The Art of Manliness, посилаючись на документ невідомого автора з назвою "Антропомаксимологія". Портал наводить перелік цих якостей та стверджує, що він доволі мотивує та сповнює рішучості. От маєте нагоду перевірити це.

Дивіться також Як розпізнати, коли вам брешуть: підказки від французького психоаналітика

Щоб стати видатною особистістю, слід розвивати в собі ці риси

Ми всі бачимо, що у світі є видатні особистості. Це невелика група, від 0,5 до 1% – ті, хто рухає світ та впливає на інших. Що ж відрізняє їх від решти нас?

Вони ніколи не задовольняються своїм рівнем розвитку, завжди прагнуть перевершити те, чого досягли раніше.

те, чого досягли раніше. Вони уникають комфортних ситуацій. Вони роблять те, що їм може не подобатися , тому що розуміють важливість цього.

, тому що розуміють важливість цього. У них є нагальні цілі. Вони не тільки відчувають, що повинні щось робити, але й керуються власною волею до цього.

до цього. Вони ніколи не звинувачують інших. Вони усувають проблеми. Будь-яке завдання – це виклик, який потрібно подолати.

інших. Вони усувають проблеми. Будь-яке завдання – це виклик, який потрібно подолати. Вони люблять і заохочують ризикувати . Однак ризикують розсудливо, помірковано, і ніколи не бездумно.

. Однак ризикують розсудливо, помірковано, і ніколи не бездумно. У них є бачення . Вони можуть передбачити в уяві результати, перш ніж починати виконання плану.

. Вони можуть передбачити в уяві результати, перш ніж починати виконання плану. Вони не є рабами роботи. Однак якщо їм потрібно чогось досягти, вони будуть працювати 24 години на добу, якщо треба.

роботи. Однак якщо їм потрібно чогось досягти, вони будуть працювати 24 години на добу, якщо треба. Вони добре справляються з тиском . Вони усвідомлюють, що нікого не цікавить, чи вони нервують або чи вони під тиском.

. Вони усвідомлюють, що нікого не цікавить, чи вони нервують або чи вони під тиском. Вони знають, що тільки вони вирішують , що робити зі своїм життям. І їм потрібна довіра до їхньої здатності вирішувати.

, що робити зі своїм життям. І їм потрібна довіра до їхньої здатності вирішувати. Вони об'єктивні. Вони не егоїстичні. Вони дозволяють іншим здобувати визнання за досягнення, коли це заслужено.

Знання цих якостей маж мотивувати нас розвиватися до максимуму свого потенціалу / Фото fxquadro@freepik

Вони розуміють природу енергії . Вони знають, що якщо докласти достатньо сили, то вони зможуть зрушити з місця будь-що.

. Вони знають, що якщо докласти достатньо сили, то вони зможуть зрушити з місця будь-що. Вони знають, що таке плекання . Вони будують і плекають інших та інше, завжди залишаючи речі кращими, ніж вони їх знайшли.

. Вони будують і плекають інших та інше, завжди залишаючи речі кращими, ніж вони їх знайшли. Вони розуміють товариськість . Вони насолоджуються спілкуванням, але не залежать від нього, друзів чи розваг.

. Вони насолоджуються спілкуванням, але не залежать від нього, друзів чи розваг. Вони розуміють самодисципліну . І не дозволяють звичкам, бажанням і недолікам керувати ними, вони контролюють себе.

. І не дозволяють звичкам, бажанням і недолікам керувати ними, вони контролюють себе. Вони мають сміливість . Вони не відмовляються через те, що інші не наважуються щось зробити. Вони вирішують і не вагаються.

. Вони не відмовляються через те, що інші не наважуються щось зробити. Вони вирішують і не вагаються. Вони впевнені в собі . Вони не сумніваються і не вагаються. Їх впевненість підживлюється діями та вчинками.

. Вони не сумніваються і не вагаються. Їх впевненість підживлюється діями та вчинками. Вони розуміють важливість "сьогодні". Не почивають на лаврах "вчора", не живуть думками про "завтра", не переймаються помилками минулого й не засновують на них поточні рішення.

Не почивають на лаврах "вчора", не живуть думками про "завтра", не переймаються помилками минулого й не засновують на них поточні рішення. Вони визнають, що досвід індивідуальний, а не груповий. Коли вони вчаться, то застосовують уроки до себе і не ховаються за чужими помилками та не зациклюються на них.

індивідуальний, а не груповий. Коли вони вчаться, то застосовують уроки до себе і не ховаються за чужими помилками та не зациклюються на них. Вони швидко прощають і рухаються вперед, не зупиняючись на досягнутому. Вони вміють прощати й власні помилки.

і рухаються вперед, не зупиняючись на досягнутому. Вони вміють прощати й власні помилки. Вони розуміють важливість емпатії, здатні інтерпретувати почуття інших, розвиваючи цю якість у собі на повну.

Важливо розуміти, що кожна людина має потенціал. І кожен із нас має можливість принаймні спробувати досягти максимального розвитку свого потенціалу.