Як досягти успіху на роботі: секретні правила гарвардського експерта
Джерело:GQ
Успіх на роботі – це не питання везіння, а розуміння того, що це гра, в якій є правила. Але є й трюки, які можуть допомогти вам здобути перевагу і досягти цілей, які ви перед собою ставите.
"Робоче місце – це не рівне ігрове поле", – говорить Горік Нг, тренер з кар'єри Гарвардського університету. І саме тому важливо розуміти правила гри та кроки на шляху до мети.
Дивіться також Що таке "сідниці офісного працівника" і як припинити собі шкодити на сидячій роботі
Проблема в тому, що деякі правила негласні, ніде не записані, і їх не всі знають. А часто саме вони мають вирішальне значення. Нг каже, що він виявив ці правила та перевірив їх у своєму житті.
Секретні правила успіху на роботі від гарвардського експерта
- Вас повинні помітити. Недостатньо просто виконувати свою роботу і бути впевненим, що вона зроблена добре. Важливо бути поміченим, бути присутнім, будувати відносини на роботі так, щоб інші могли дізнатися про вас і визнати вас. Якщо люди вас не знають, вони не будуть думати про вас, коли розглядатимуть кандидатів на кращу посаду, проєкт або підвищення. Тому важливо, щоб ви налагоджували зв'язки та створювали "шум", в тому сенсі, що вам потрібно просувати себе.
- Користуйтеся невеликими можливостями. Важливо, щоб ви наважувалися братися за нагоди, які з'являються в житті, навіть якщо вони здаються маленькими. Ви завжди повинні користуватися можливістю поставити запитання, налагодити зв'язок з кимось, взяти участь у зустрічі або проєкті, або взаємодіяти з людиною, яка може допомогти вам пізніше. Бо ж це все частина того, що допоможе іншим запам'ятати вас і знати, що ви зацікавлені, залучені й готові долати виклики.
- Визначте приховані очікування від вашої роботи. Це може зробити різницю між тим, щоб працювати всю ніч і виконувати свою роботу кілька разів, або ж мати можливість зробити її один раз і зробити все правильно з самого початку. Це також допоможе вам бути поміченим і визнаним. Для успіху важливо, щоб ви знали, що існують і приховані очікування, тобто від вас очікують того, що виходить за рамки необхідного мінімуму.
- Зрозумійте, що є пріоритетами. Коли ви чуєте завдання або вам дають проєкт, ви повинні запитати себе: чому, що, як і коли. Це допоможе вам зрозуміти, які речі важливіші, які термінові, як ви повинні це зробити і яка мета, щоб ви могли краще виконувати свою роботу, і щоб вам не довелося поспішати. Ці запитання також допоможуть вам чітко усвідомити, чого від вас очікують і що ви повинні зробити у кожному з цих завдань. І загалом – як виправдати очікування.