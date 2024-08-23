Як досягти успіху на роботі: секретні правила гарвардського експерта

Успіх на роботі – це не питання везіння, а розуміння того, що це гра, в якій є правила. Але є й трюки, які можуть допомогти вам здобути перевагу і досягти цілей, які ви перед собою ставите.

"Робоче місце – це не рівне ігрове поле", – говорить Горік Нг, тренер з кар'єри Гарвардського університету. І саме тому важливо розуміти правила гри та кроки на шляху до мети.

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Проблема в тому, що деякі правила негласні, ніде не записані, і їх не всі знають. А часто саме вони мають вирішальне значення. Нг каже, що він виявив ці правила та перевірив їх у своєму житті.

Секретні правила успіху на роботі від гарвардського експерта

Вас повинні помітити. Недостатньо просто виконувати свою роботу і бути впевненим, що вона зроблена добре. Важливо бути поміченим, бути присутнім, будувати відносини на роботі так, щоб інші могли дізнатися про вас і визнати вас. Якщо люди вас не знають, вони не будуть думати про вас, коли розглядатимуть кандидатів на кращу посаду, проєкт або підвищення. Тому важливо, щоб ви налагоджували зв'язки та створювали "шум", в тому сенсі, що вам потрібно просувати себе.

Недостатньо просто виконувати свою роботу і бути впевненим, що вона зроблена добре. Важливо бути поміченим, бути присутнім, будувати відносини на роботі так, щоб інші могли дізнатися про вас і визнати вас. Якщо люди вас не знають, вони не будуть думати про вас, коли розглядатимуть кандидатів на кращу посаду, проєкт або підвищення. Тому важливо, щоб ви налагоджували зв'язки та створювали "шум", в тому сенсі, що вам потрібно просувати себе. Користуйтеся невеликими можливостями. Важливо, щоб ви наважувалися братися за нагоди, які з'являються в житті, навіть якщо вони здаються маленькими. Ви завжди повинні користуватися можливістю поставити запитання, налагодити зв'язок з кимось, взяти участь у зустрічі або проєкті, або взаємодіяти з людиною, яка може допомогти вам пізніше. Бо ж це все частина того, що допоможе іншим запам'ятати вас і знати, що ви зацікавлені, залучені й готові долати виклики.

Деякі правила негласні, але часто саме вони мають вирішальне значення / Фото wavebreakmedia_micro@freepik