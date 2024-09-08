Секрет щастя може бути в тому, що ви робите у вільний час

Можливо, для вас не стане несподіванкою, що секрет щастя криється у вашому вільному часі. Адже саме тоді, коли ми не на роботі, ми відчуваємо найбільше задоволення.

Як би ви не любили свою роботу, повернення додому після зміни – це, мабуть, ваш найулюбленіший час доби. Не кажучи вже про радість п'ятничного вечора і всіх вихідних попереду.

Дивіться також Нічний ритуал Білла Гейтса для самовдосконалення та життєвого успіху

Як найкраще проводити свої вихідні дні

І тут вам може здатися, що лежання на дивані за переглядом улюбленого серіалу – це ключ до щастя, але це не так. Дослідження показали, що все може бути навпаки. За опублікованими Harvard Business Review даними, пасивний відпочинок не настільки ефективний, як активний.

А що таке активний відпочинок? Ні, не хвилюйтеся, це не про підготовку до роботи на наступний тиждень. Це про те, щоб використовувати свій вільний час для особистих цілей. Зустрічі з друзями, похід на вечерю з сім'єю, планування побачення або навіть прибирання в домі можуть стати чудовим джерелом добробуту.

Згідно з опитуванням HBR, учасники, які мали плани на різдвяні свята (не обов'язково подорожі), були на 8% щасливішими, ніж ті, хто не планував нічого робити у вихідні дні.

на різдвяні свята (не обов'язково подорожі), були на 8% щасливішими, ніж ті, хто не планував нічого робити у вихідні дні. Крім того, ті, хто планував щось робити, провели на 28% більше часу зі своїми близькими, що, як доведено наукою, є секретом щастя.

Дослідження показують, що пасивний відпочинок не настільки ефективний, як активний / Фото freepik

Якщо замислитися, це має сенс. Дні, які ви присвячуєте прогулянкам, зустрічам та іншим справам, минають швидше. І водночас ви відчуваєте, що маєте від них набагато більше.

Ви повертаєтеся до роботи більш відпочилими, розслабленими, навіть якщо вирішили лагодити свій будинок в суботу.

розслабленими, навіть якщо вирішили лагодити свій будинок в суботу. Факт того, що ви взялися за цю мету, закінчили її, а потім змогли насолодитися результатом, змушує вас відчувати себе набагато краще, ніж якби ви провели цілий день, нічого не роблячи.

А скільки разів з вами таке траплялося, коли в неділю ввечері ви відчували, що змарнували вихідні, що не відпочили?

хоча свята та вихідні призначені для релаксації, не варто забувати про активний відпочинок. Ваше самопочуття буде вам за це вдячне.

Ви можете почати з того, щоб максимально використати цей вихідний, або вже весь наступний вікенд.