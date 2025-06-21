Ось 4 найвишуканіші парфуми для чоловіків, за версією експерта, який перепробував усі
- Експерт Авірал Джайн рекомендує 4 вишукані чоловічі парфуми від Azzaro, Hugo Boss, Kenneth Cole і Mercedes-Benz.
- Кожен аромат має свої унікальні характеристики, підходить для різних ситуацій, і відрізняється у стійкості та інтенсивності.
Парфуми – це не просто про запах, а й про настрій, навіть про частину особистості. І світ розкішних парфумів для чоловіків дуже широкий, тож підібрати можна під різні ситуації цілу колекцію.
Але Авірал Джайн із MensXP вважає, що 4 ароматів може бути достатньо – бо вони найкращі. 24 Канал перекаже думку експерта.
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Експерт назвав 4 топові вишукані аромати з-посеред не перших рекламних шпальт
Джайн пише, що перепробував мало не всі аромати, а ще дуже багато читав відгуків в інтернеті. Загалом він фанатіє від Tom Ford Oud Wood, для робочих зустрічей бере Creed Aventus, а на вихідні – Dior Sauvage Elixir. Але також радить він трохи поекспериментувати – і спробувати інші 4 вишукані парфуми для чоловіків.
- Azzaro Wanted Eau de Parfum. Це справжній приплив адреналіну, аромат свіжий, з ягодами ялівцю, що переходить у пряно-деревний шлейф шавлії та ветівера, який залишається з чоловіком увесь день. Запах сміливий, але дуже інтенсивний, навіть гучний. Тобто на невимушену зустріч за кавою або неформальну нараду не надто підходить.
- Hugo Boss The Scent Eau de Toilette. Абсолютна вишуканість, має пряний аромат кориці з м'якою дерев'яною базою, який не кричить, але змушує людей нахилятися ближче. Ідеальний для пізніх вечорів та побачень. Дає теплий, трохи солодкуватий аромат, а потім переходить у щось глибоке і таємниче. Єдиний мінус – він не дуже стійкий.
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- Kenneth Cole Men Eau De Toilette. З першим пшиком відчувається атмосфера боса. Він починається з цитрусових і фруктових нот, а потім переходить у деревно-мускусну базу. Він м'який, але має різку нотку, яка робить його свіжим. Невеликий мінус – вивітрюється трохи швидше, ніж хотілося б.
- Mercedes-Benz CLUB. Цитрусовий аромат грейпфрута і ревеню на початку, свіжий, майже газований, аромат переходить у щось водне і злегка трав'яне, з ягодами ялівцю. Осідає як деревний, прохолодний і достатньо м'який. Мінус – у дуже спекотні дні він дивно грає з теплом тіла.
І нагадаємо насамкінець, що парфуми – це інвестиція в те, як світ сприймає вас. Тому добре міркуйте, які для себе обирати.