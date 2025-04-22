Чи потрібно мити голову щодня: дискусія не вщухає, але відповідь є

Важко було б підрахувати, хто з хлопців миє голову щодня, а хто робить це з довшою періодичністю. Та факт у тому, що цю тему досі активно обговорюють.

Тож скільки разів на тиждень потрібно мити голову чоловікам? 24 Канал завдяки GQ має відповідь на це питання.

До теми Знаменитий барбер пояснив, як часто чоловікам слід мити голову

Скільки разів на тиждень мити голову було б ідеально

Але ця відповідь залежить від багатьох факторів. Ми маємо врахувати тип волосся і спосіб життя.

Якщо ви багато пітнієте або щодня використовуєте засоби для укладки, доведеться мити голову частіше. Але в ідеалі щодня це робити не варто, і миття кожні 2 – 3 дні буде хорошим компромісом.

або щодня використовуєте засоби для укладки, доведеться мити голову частіше. Але в ідеалі щодня це робити не варто, і миття кожні 2 – 3 дні буде хорошим компромісом. Водночас для більш сухого або кучерявого волосся цілком може бути достатньо мити голову навіть раз на 10 днів.

Підводний камінь в тому, що миття голови одночасно й усуває шкірне сало, і підштовхує шкіру голови до вироблення більшої кількості цього самого сала. Це замкнене коло, де чим частіше ви миєте, тим швидше ваше волосся регресує.

Відповідно, шкіра голови адаптується і краще регулює вироблення шкірного сала, якщо ви будете регулювати періодичність миття акуратніше.

Як краще мити голову чоловікам, щодня чи з іншою періодичністю? / Фото freepik

Якщо ви категорично хочете мити голову щоденно, бодай вибирайте ультрам'які шампуні, які не містять агресивних сульфатів, і зволожуйте волосся після кожного миття.

Хорошою альтернативою також може бути ополіскування волосся теплою водою замість щоденного використання шампуню. Власне, мити голову щодня без шампуню – це загалом чудова практика. Вона допомагає усунути забруднення і надлишок шкірного сала, не пошкоджуючи шкіру голови.

якщо ви помітили, що ваше волосся ненормально швидко відновлюється, у вас є свербіж, чутливість шкіри голови, сухість і ламкість кінчиків – ви миєте волосся занадто часто. Тоді спробуйте розвести у часі використання шампунів і перейдіть на альтернативні засоби.

Отже, мити голову щодня не обов'язково, і навіть може бути контрпродуктивно. Але якщо ви відчуваєте таку потребу, використовуйте більш м'які методи, як ополіскування. І прислухайтеся до своєї шкіри голови – вона сама підкаже, що для неї найкраще.