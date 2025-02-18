Ощадливі батьки навчили: письменниця назвала 9 речей, на які ніколи не слід витрачати гроші

Багато людей нині прагнуть скоротити витрати, адже вартість життя постійно зростає. Тож корисно почути пораду від людей, які пройшли через це.

Письменниця Сем Каннінг знає все про те, як економити, адже росла з фінансово розважливими батьками. 24 Канал із посиланням на yahoo!life розповідає докладніше.

Дивіться також Поради Воррена Баффета: 10 правил для молодих людей, які хочуть розбагатіти

Каннінг поділилася найкращими порадами батьків про те, як заощаджувати

Не витрачайтеся на імениті бренди. Сем каже, що мама навчила її ігнорувати кричущі етикетки, щоб не переплачувати за таку ж або навіть гіршу якість, ніж можна придбати набагато дешевше. Вона пригадала, як просила кросівки Air Jordans, коли вони були у крутих хлопців, але мама зауважила, що кросівки DSW теж чудово працюють, а ще й дозволять заощадити на важливіші цілі в майбутньому.

Сем каже, що мама навчила її ігнорувати кричущі етикетки, щоб не переплачувати за таку ж або навіть гіршу якість, ніж можна придбати набагато дешевше. Вона пригадала, як просила кросівки Air Jordans, коли вони були у крутих хлопців, але мама зауважила, що кросівки DSW теж чудово працюють, а ще й дозволять заощадити на важливіші цілі в майбутньому. Відмовтеся від розширених гарантій. Батько Сем проповідував відмову від доповнень до покупок, таких як подовжені гарантії. Він казав, що платити 100 баксів наперед на випадок, якщо щось зламається, не має фінансового сенсу.

Батько Сем проповідував відмову від доповнень до покупок, таких як подовжені гарантії. Він казав, що платити 100 баксів наперед на випадок, якщо щось зламається, не має фінансового сенсу. Використовуйте бібліотеки замість книгарень. У сім'ї Сем читання було важливим, але витрачати купи грошей на книжки – ні. Мама відправляла її до місцевої бібліотеки, оскільки платити за книги не мало сенсу, коли є безкоштовні. Тепер жінка витрачає гроші лише на особливі книги, які їй дуже подобаються.

У сім'ї Сем читання було важливим, але витрачати купи грошей на книжки – ні. Мама відправляла її до місцевої бібліотеки, оскільки платити за книги не мало сенсу, коли є безкоштовні. Тепер жінка витрачає гроші лише на особливі книги, які їй дуже подобаються. Беріть обід з дому. Батько Сем відмовлявся витрачати 5 баксів на день на їжу в шкільному кафетерії. Але вона каже, що чудово виживала на татових бутербродах.

Письменниця Сем Каннінг знає все про те, як економити – завдяки батькам / Фото freepik