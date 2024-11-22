Заощадите тисячі гривень на хімчистці: готуємо копійчаний засіб для прибирання салону авто

Автомобіль має бути чистим не лише зовні, а й всередині. І нам відомий бюджетний засіб, з допомогою якого можна повернути свіжість салону вашого транспортного засобу.

Ним поділилось видання "Автопілот". Розберімось разом з 24 Каналом, як за копійки зробити засіб для очищення салону авто.

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Крутий засіб за копійки

Передовсім нагадаємо, що хімчистка салону вашого авто – забавка не з дешевих. Якщо за звичайне прибирання потрібно викласти кілька сотень гривень, то за генеральне – кілька тисяч. Ми ж поділимось секретом, який допоможе заощадити на цьому.

Особливо це актуально для водіїв, які люблять щось попоїсти або випити в авто. А також для тих, хто подорожує з дітьми та тваринами. Вони не зі слів знають, що крісло може дуже швидко забруднитись, і що не завжди його легко почистити та позбутись бруду.

Але це можливо зробити за допомогою суміші для очищення. Її можна купити у крамниці, а можна приготувати самостійно. Останнє дозволяє не лише переконатись у тому, чим ви прибираєте салон авто, а й непогано зекономити.

Що потрібно:

мильна вода;

невелика кількість харчової соди;

столовий оцет.

Коли ви змішаєте ці компоненти, то на виході у вас буде рідина, з допомогою якої можна ефективно видалити більшу частину забруднень. Причому її можна використовувати по всьому салону вашого авто.

Нанесіть засіб на забруднене місце / Фото freepik

Порада! Для досягнення максимального результату не обмежуйтесь лише губкою або ганчіркою. Також варто мати під рукою щітку, щоб почистити сидіння.

Як очистити салон

Для цього спочатку слід на забруднені місця нанести суміш, яку ви приготували. Після цього протріть щіткою. За допомогою також способу можна очистити як тканинну, так і шкіряну оббивку.

Після цього витріть місце, яке було забруднене, вологою ганчіркою. Якщо є необхідність, можете повторити процес, щоб усунути плями, що в'їлись.

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Скористайтесь цим засобом, щоб підтримувати чистоту у салоні вашого авто. Крім того, ви ще й непогано зекономите на усілякій хімії.