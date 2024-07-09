Ось проста звичка, яка робить людину привабливішою

Бути привабливішим – це не обов'язково бути красивішим, і це не про зміну зачіски. Привабливість пов'язана з особистістю, з враженням, яке ми справляємо на людей.

Бути привабливим – це бути цікавим, надійним і багато іншого. І наука виявила, що це те, що можна змінити, і що це можна зробити за допомогою дуже простих трюків.

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Експерт зі Стенфорда рекомендує звичку, яка робить вас привабливішим

Гарний одяг, правильні парфуми або зачіска можуть зробити вас привабливішим, але потрібно дивитися трохи глибше, не лише на зовнішність. Особистість і манера поведінки також можуть працювати на вашу користь.

Деякі дослідження виявили, що люди, яких вважають привабливими, досягають навіть більшого успіху в роботі. Отже, те, як ми себе презентуємо, може мати величезний вплив на наше особисте життя і кар'єру.

Ендрю Губерман, нейробіолог із Медичної школи Стенфордського університету, показав просту звичку, практикування якої допомагає робити так, щоб інші миттєво вважали вас більш привабливим. А мовиться про дихання носом.

Ця проста звичка робить вас привабливішими: дивіться відео RESPIRE

Річ у тім, що структура щелепи може змінюватися залежно від звичок – наприклад, дихання ротом, – і це змінює наш зовнішній вигляд. До того ж дихання ротом ускладнює виведення вуглекислого газу з організму і може змусити вас відчувати себе більш тривожним.

Ось чому Губерман каже, що правильне дихання і виконання вправ для зміцнення лицьових м'язів може допомогти вам виглядати більш привабливо. Правильне дихання також може допомогти контролювати стрес і тривожність, які старять нас швидше.

Однією з вправ може бути добре пережовування їжі та надання переваги продуктам, які слід пережовувати, а не смузі-дієтам. Але особливо важливо робити свідоме зусилля дихати носом.