Потрібна лише секунда: ось хитрість, яка робить з вас привабливого співрозмовника

Уміння правильно спілкуватися складне, але необхідне – і для вашої кар’єри, і для людських стосунків. І є одна маленька хитрість, здатна кардинально вплинути на те, як вас сприймають.

Цей трюк може зробити вашу мову впевненою, статусною і значно підвищити вашу репутацію в очах інших. Ним поділився у тіктоці olegresult, як зауважив 24 Канал.

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Мовчання як потужний інструмент вашої комунікації

Мовиться про дуже просту річ – одну-єдину секунду мовчання перед тим, як відповісти співрозмовнику. Адже всі ми знаємо, що комунікація – це куди більше, ніж просто слова. А враження про людину часто формуються не тим, що ви говорите, а тим, як.

Один із потужних трюків, які пропонує olegresult у своєму відео в тіктоці – це зробити паузу в одну секунду перед відповіддю.

Чому це працює?

По-перше, дозволяючи людині закінчити свою думку, ви демонструєте повагу до неї. У світі, де всі квапляться, навіть цей дрібний нюанс вже виділяє вас як уважного слухача.

до неї. У світі, де всі квапляться, навіть цей дрібний нюанс вже виділяє вас як уважного слухача. По-друге, пауза допомагає уникнути слів-паразитів , які часто псують враження про вашу мову. Уникаючи "ну", "типу", "емм" і так далі, ви звучите більш професійно.

, які часто псують враження про вашу мову. Уникаючи "ну", "типу", "емм" і так далі, ви звучите більш професійно. І по-третє, мовчання стимулює вашого співрозмовника вважати, що ви ретельно обдумуєте свої слова. Це автоматично викликає в нього більше уваги до вашої відповіді та більше поваги до вашої думки.

Незайвий доказ, чому мовчання – золото: дивіться відео olegresult

Отже, лише одна секунда мовчання – це простий, але потужний інструмент, спроможний покращити вашу комунікацію та зробити вас упевненішим. Почавши застосовувати це правило, ви швидко помітите, як змінюється ставлення людей до вас у кращий бік.