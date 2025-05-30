Не купуйте парфум для чоловіка, поки не прочитаєте це: найважливіші поради, як треба вибирати

Щоб беззаперечно влучити та подарувати чоловікові ідеальний саме для нього парфум, треба розуміти, на що звернути увагу у процесі вибору та покупки. Адже аромат має підкреслити індивідуальність і стиль чоловіка.

А неправильний парфум може зіпсувати враження. Отже, як знайти ідеальний запах, який стане візитівкою конкретного чоловіка у 2025 році, розповість 24 Канал завдяки The Art of Manliness та GQ.

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Як правильно вибирати парфум для чоловіка, щоб подарунок був незабутнім

Для кого ви обираєте парфум, який спосіб життя у цього чоловіка? Який у нього характер? Для ділового стилю краще міркувати про стримані деревні чи фужерні аромати, а для активного – свіжі цитрусові. Також зауважте, що енергійний і харизматичний чоловік радше за все вподобає яскраві пряні ноти, а от спокійний чи витончений – м’які шкіряні чи мускусні композиції.

Для ділового стилю краще міркувати про стримані деревні чи фужерні аромати, а для активного – свіжі цитрусові. Також зауважте, що енергійний і харизматичний чоловік радше за все вподобає яскраві пряні ноти, а от спокійний чи витончений – м’які шкіряні чи мускусні композиції. Який тип аромату обрати? Тут ви маєте передовсім знати, які взагалі бувають: це фужерні (свіжі, трав’яні, квіткові), деревні (теплі, з нотами сандала, кедра чи ветівера), східні (пряні, з нотами ванілі, кардамону чи амбри), цитрусові (освіжаючі, з лимоном чи бергамотом) та шкіряні (брутальні, з нотами шкіри чи тютюну). Подумайте, який із цих типів пасуватиме саме тому чоловікові, якому ви обираєте парфуми.

Чи можливо вибрати для чоловіка ідеальний парфум? З цими порадами – так, безумовно / Колаж 24 Каналу фото freepik

Який зараз сезон? Якщо літо чи весна, логічно схилятися до легких та свіжих ароматів, цитрусових та водяних. Якщо осінь чи зима, краще підійдуть теплі та насичені, деревні чи східні. Подумайте і про час доби, в який чоловік користуватиметься парфумами – на щодень потрібні ненав’язливі свіжі парфуми, а не вечірні виходи в люди – глибокі чуттєві композиції.

Якщо літо чи весна, логічно схилятися до легких та свіжих ароматів, цитрусових та водяних. Якщо осінь чи зима, краще підійдуть теплі та насичені, деревні чи східні. Подумайте і про час доби, в який чоловік користуватиметься парфумами – на щодень потрібні ненав’язливі свіжі парфуми, а не вечірні виходи в люди – глибокі чуттєві композиції. Як вам самим ці парфуми після тесту? Тестуйте без поспіху, нанесіть на зап’ястя і зачекайте 10 – 15 хвилин, щоб розкрилися базові ноти. Спробуйте 3 – 4 аромати, поки нюх не втомився. Не забувайте про бюджет: преміум (Creed, Tom Ford) затягне до 5000 гривень за 50 мілілітрів, середні (Dior, Versace) попросять у вас до 2000 гривень, а за бюджетні (Zara, Antonio Banderas) достатньо буде віддати гривень 500.

Бонусні поради. Це, можливо, очевидно, але чому б не спробувати запитати самого чоловіка про його вподобання? Якщо делікатно не вийде, зверніть увагу на його попередні парфуми. Також під час купівлі не орієнтуйтеся лише на популярність бренду, він може не підійти конкретній людині. І уникайте занадто важких ароматів для молодих чоловіків чи надто легких для зрілих.