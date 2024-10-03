Як розпізнати, коли вам брешуть: підказки від французького психоаналітика

У той чи інший час ми всі відчуваємо бажання дізнатися, чи не бреше нам хтось. Виявлення брехні може здатися тонким мистецтвом, але на допомогу приходить психоаналіз.

Він підкаже, як можна помітити певні емоційні та поведінкові ознаки, які видають правду. Психоаналітик Крістіан Рішомм на GQ ділиться своїми міркуваннями про виявлення брехні.

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Чому ми брешемо

За словами Крістіана Рішомма, "брехня – це набута поведінка, яка розвивається з дитинства в соціальному та культурному середовищі". Тобто вона не є вродженою, а є реакцією, яку ми вчимося давати, щоб уникнути певних незручностей. Але чому?

Люди брешуть з кількох причин, зокрема, щоб уникнути конфлікту, захистити свій імідж, здобути соціальні чи матеріальні переваги,

– каже Рішомм.

Це стратегія, яку ми застосовуємо, щоб пристосуватися до реальності, щоб уникнути тривоги. Психоаналіз розглядає брехню як захисний механізм, спосіб уникнути внутрішньої напруги.

При цьому деякі люди вміють брехати краще, ніж інші, тож брешуть з бентежною легкістю. Але все ж брехню можна розпізнати.

Ознаки брехні

Одне з найцікавіших відкриттів у дослідженнях брехні – це когнітивне навантаження, яке вона накладає. За словами Рішомма, брехня вимагає від нас створення нової версії реальності, її запам'ятовування, збереження цілісності.

Мозок змушений жонглювати кількома шматками інформації: правдою, брехнею та образом, який ми хочемо спроєктувати. Це когнітивне перевантаження може призвести до пауз у мовленні, помилок або невідповідностей, які іноді можна виявити.

Психоаналітик каже, можна помітити певні емоційні та поведінкові ознаки у брехуна / Колаж 24 Каналу фото freepik

Психоаналіз вказує нам на ці тонкі невідповідності. Брехуни можуть виявляти дисоціацію між емоціями, які вони відчувають, і емоціями, які вони показують.

Тонкі протиріччя між вербальним і невербальним змістом, незвичні паузи або викривальні обмовки. Мова тіла може дати корисні підказки, але вона не є безпомилковою,

– наголошує психоаналітик.

Тобто міміка чи жести можуть свідчити про дискомфорт, але важливо не надто інтерпретувати ці сигнали. Навіть чесні люди можуть демонструвати занепокоєння або стрес, особливо під тиском. Тому слід аналізувати ці ознаки в загальному контексті.

Як зробити так, щоб у брехуна виникли неприємності

Хтось може подумати, що потрібно поставити брехуна перед фактом, викрити його брехню з відчутними доказами, щоб запобігти ескалації. Однак Крістіан Рішомм каже так:

Найважче для брехуна не стільки бути викритим, скільки втратити здатність вірити іншим.

Маніпулюючи реальністю, брехун зрештою втрачає здатність довіряти, проєктуючи свої сумніви на інших. Тож серйозний брак довіри до інших також може бути ознакою брехуна.

І якщо ви хочете втягнути його у неприємності, маєте зловити брехуна на його власній грі. Ви маєте навчитися бачити більше, ніж здається, і читати приховані знаки. Брехня, якою б хитромудрою не була, завжди залишає кілька тріщин.

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