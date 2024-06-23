Коли час замінити одеколон: як визначити, що термін придатності аромату закінчився

Усупереч поширеній думці, аромати мають термін придатності. Парфуми та одеколони мають властивість повільно вивітрюватися. Винен кисень – коли він змішується з ароматичними сполуками, то поступово притупляє привабливість запаху.

Сонячне світло також прискорює розпад ароматів своїм ультрафіолетом. Плюс нестабільність температурних коливань може перетворити ваш улюблений аромат на незрозуміле вариво. Не допомагає й вологість. Тобто навіть найрозкішніші аромати мають термін придатності.

Дивіться також 100 років за 1 хвилину: історія чоловічих зачісок у милому ностальгічному відео

5 чітких індикаторів кінця терміну придатності одеколону

Зміна аромату. Нюх – потужний інструмент. Прострочені парфуми або одеколони ваш ніс часто розпізнає краще за все інше. Однією з найбільш очевидних ознак закінчення терміну придатності парфумів є помітна зміна їхнього аромату. Те, що колись було чудовим букетом запашних нот, тепер може випромінювати несвіжий або неприємний запах. Зверніть увагу на яскраві верхні ноти, які могли притупитися, або на багаті базові ноти, які втратили глибину, в результаті чого аромат втратив свою первісну привабливість. Ці зміни в ароматі можуть бути ледь помітними або різкими, але це чіткий показник того, що парфуми пережили свій розквіт і більше не придатні для використання.

Нюх – потужний інструмент. Прострочені парфуми або одеколони ваш ніс часто розпізнає краще за все інше. Однією з найбільш очевидних ознак закінчення терміну придатності парфумів є помітна зміна їхнього аромату. Те, що колись було чудовим букетом запашних нот, тепер може випромінювати несвіжий або неприємний запах. Зверніть увагу на яскраві верхні ноти, які могли притупитися, або на багаті базові ноти, які втратили глибину, в результаті чого аромат втратив свою первісну привабливість. Ці зміни в ароматі можуть бути ледь помітними або різкими, але це чіткий показник того, що парфуми пережили свій розквіт і більше не придатні для використання. Зміна кольору. Колір парфумів може дати цінну інформацію про їхню свіжість та якість. З часом під впливом світла, повітря та температурних коливань рідина може змінювати колір. Колись прозорі парфуми можуть потемніти або стати каламутними, що свідчить про хімічні реакції. Деякі парфуми природно темніють з віком, але значна зміна кольору вказує, що аромат, швидше за все, зіпсувався.

Зверніть увагу на ці індикатори, щоб знати, коли вже час купувати нові парфуми / Фото drobotdean@freepik