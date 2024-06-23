Коли час замінити одеколон: як визначити, що термін придатності аромату закінчився
23 червня 2024, 12:12Читать новость на русском
Джерело:GQ
Усупереч поширеній думці, аромати мають термін придатності. Парфуми та одеколони мають властивість повільно вивітрюватися. Винен кисень – коли він змішується з ароматичними сполуками, то поступово притупляє привабливість запаху.
Сонячне світло також прискорює розпад ароматів своїм ультрафіолетом. Плюс нестабільність температурних коливань може перетворити ваш улюблений аромат на незрозуміле вариво. Не допомагає й вологість. Тобто навіть найрозкішніші аромати мають термін придатності.
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5 чітких індикаторів кінця терміну придатності одеколону
- Зміна аромату. Нюх – потужний інструмент. Прострочені парфуми або одеколони ваш ніс часто розпізнає краще за все інше. Однією з найбільш очевидних ознак закінчення терміну придатності парфумів є помітна зміна їхнього аромату. Те, що колись було чудовим букетом запашних нот, тепер може випромінювати несвіжий або неприємний запах. Зверніть увагу на яскраві верхні ноти, які могли притупитися, або на багаті базові ноти, які втратили глибину, в результаті чого аромат втратив свою первісну привабливість. Ці зміни в ароматі можуть бути ледь помітними або різкими, але це чіткий показник того, що парфуми пережили свій розквіт і більше не придатні для використання.
- Зміна кольору. Колір парфумів може дати цінну інформацію про їхню свіжість та якість. З часом під впливом світла, повітря та температурних коливань рідина може змінювати колір. Колись прозорі парфуми можуть потемніти або стати каламутними, що свідчить про хімічні реакції. Деякі парфуми природно темніють з віком, але значна зміна кольору вказує, що аромат, швидше за все, зіпсувався.
- Зміна текстури й консистенції. Текстура і консистенція парфумів або одеколону також можуть дати уявлення про їхню свіжість і стійкість. З часом ароматичні сполуки можуть зазнавати змін, які впливають на в'язкість і однорідність рідини. Парфуми можуть загуснути, також ви можете помітити осад або частинки, що осідають на дні флакона, що свідчить про те, що інгредієнти почали розділятися або руйнуватися. Будь-які помітні зміни в текстурі або консистенції свідчать про деградацію парфумів і сигналізують про те, що продукт вже не в найкращому стані.
- Зменшення стійкості. Помітили зменшення стійкості або здатності триматися на шкірі? Це теж індикатор. Свіжі парфуми зазвичай зберігають свій аромат протягом декількох годин, поступово вивільняючи ароматичні ноти. Але з віком парфуми розкладаються, їхні ароматичні сполуки руйнуються, що призводить до зменшення їхньої здатності затримуватися на шкірі. Якщо ваші колись стійкі парфуми швидко вивітрюються після нанесення, швидше за все, вони вже не найкращого ґатунку.
- Упаковка та етикетка. Вони слугують надійними орієнтирами свіжості. Зверніть увагу на термін придатності або рекомендований строк зберігання. Якщо ви виявите, що ваш аромат пережив ці дати, то, швидше за все, він вже вичерпав свій розквіт, незалежно від його запаху або вигляду.