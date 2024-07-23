Як забувати колишніх: 5 золотих правил

Кожен, хто пережив розрив стосунків, скаже вам: забувати колишніх не так просто, як здається. Спогади про прекрасні стосунки, близькість, не кажучи вже про фотографії в соціальних мережах, роблять цей процес болісним і складним.

Але не неможливим. Є кроки, які допоможуть вам рухатися далі й перегорнути сторінку. А ще й попрацювати над собою, допомогти собі зрозуміти, чого ви насправді хочете, і побудувати кращі стосунки в майбутньому.

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Прийміть свої емоції та поділіться ними

Згідно з даними факультету психології Університету Нью-Гемпширу, потрібно дозволити собі відчувати емоції та почуття, пов'язані з розривом, навіть якщо вони негативні. Та пам'ятати, що вони тимчасові й що ви не завжди будете перебувати в такому стані. Коли ви дозволите собі відчути їх, ви зможете керувати ними, а потім подолати їх, не даючи їм накопичуватися і починати серйозно впливати на вас. Важливо також знайти спосіб поділитися тим, що ви відчуваєте, з іншими людьми, щоб не відчувати себе самотнім чи щоб почути хорошу пораду і підтримку, необхідну для того, щоб рухатися далі.

Знайдіть спосіб відволіктися, щоб зняти напругу

Згідно з Psychology Today, це один з трьох ключів до подолання розриву стосунків. Хоча це не зітре ваші почуття, та допоможе відчути себе краще і перестати нав'язливо думати про колишніх. Шукайте речі, які збагатять ваше життя, допоможуть вам розвиватися як особистості й дадуть вам новий досвід, який покращить ваше самопочуття. Це можуть бути цікаві для вас курси, вивчення мови, знайомство з новими друзями або просто перегляд хорошого серіалу.

Є кроки, які допоможуть рухатися далі й перегорнути сторінку після розриву / Фото stockking@freepik

Піклуйтеся про себе – фізично і морально

Згідно зі статтями Університету Нью-Гемпширу, вам потрібно піклуватися про себе, прислухатися до себе, встановити правильний розпорядок дня і піклуватися про своє тіло і розум, медитуючи, займаючись спортом, добре висипаючись або займаючись улюбленою справою. Ця турбота про себе може приймати різні форми, і все, що вам потрібно зробити, це знайти ті, які підходять вам найкраще.

Блокуйте своїх колишніх і зменшуйте контакти

Дослідження показують, що постійні контакти між колишніми можуть спричинити психологічний дистрес. І що такий контакт також може вплинути на якість нових поточних стосунків, зазначають у Mind Body Green. Ви не можете викреслити когось зі свого життя, якщо він продовжує дзвонити, писати або стежити за вами в соцмережах. Тому вам потрібно заблокувати їх, видалити з контактів та ігнорувати, особливо якщо це хтось, хто завдав вам шкоди.

Знайдіть своїх друзів

За даними Mind Body Green, романтичні стосунки часто стають пріоритетними, що може призвести до того, що ви будете проводити менше часу з друзями. Тому процес розставання з колишніми може залишити вас дуже самотнім. Ось чому одним із ключових факторів у подоланні розриву є пошук друзів та інших стосунків і проведення з ними більшої кількості часу. Ваші друзі – це не лише мережа підтримки, вони також дозволяють вам заново відкрити для себе те, ким ви є, оточити себе людьми, з якими вам подобається бути та з якими ви завжди будете проводити якісний час, чого не маєте з колишніми.