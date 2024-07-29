21 дня недостатньо: техніки, які допоможуть зберегти нові звички та не розгубити їх

Щоб сформувати нові корисні звички, потрібні наполегливість, цілеспрямованість і дисципліна. Але перш за все – час, адже потрібно багато разів повторити дію, щоб вона стала "автоматичною" або частиною вашої щоденної рутини.

Точних часових рамок не існує, але це схоже на те, коли ви хочете почати займатися спортом і перші кілька днів занять. Коли ви виявляєте, що це найбільш виснажлива і найменш весела річ, яку ви можете зробити, але потроху ви набуваєте сили, стійкості і витривалості. І настає зрештою день, коли ви не можете уявити своє життя без ранкової пробіжки або відвідування спортзалу, а в дні, коли ви не можете цього робити, ви відчуваєте себе дивно і ніби чогось не вистачає.

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Так само і з усіма корисними звичками, які ви хочете додати у своє життя. Спочатку буде важко, і у вас навіть можуть бути моменти, коли ви захочете здатися, але зусилля окупаються, і, коли ви найменше цього очікуєте, те, з чим ви боролися, тепер є частиною вас.

Але, на думку Headspace, мова йде не про часові рамки для формування корисних звичок, а про інструменти, трюки та стратегії, які можуть допомогти вам підтримувати їх і не відмовлятися від хорошої практики занадто рано.

Згідно з дослідженням Університетського коледжу Лондона, звичка може бути сформована за період від 18 до 254 днів (це може залежати від складності звички), пише Headspace, тож головне – спробувати допомогти їй у цьому з часом.

Сформулюйте намір

Згідно з Harvard Business Review, легше дотримуватися своїх звичок, коли ви знаєте, чому ви це робите, коли у вас є чітка мета і намір це робити. Коли ви знаєте, навіщо, тоді легше впоратися з часом і зусиллями, необхідними для того, щоб дія стала звичкою.



Слід чітко сформулювати собі намір / Фото wayhomestudio

Що б ви не обрали, ви повинні реалістично ставитися до процесу. Він потребуватиме терпіння, самодисципліни та цілеспрямованості,

– каже HBR.

Використовуйте якорі та петлі звички

Це схоже на те, як човни використовують якорі, щоб залишатися там, де вони хочуть бути, навіть коли з'являються течії. Headspace каже, що якір звички – це 30-секундна дія, яка змушує вас робити те, що ви хочете зробити звичкою.

Ідея полягає в тому, що це дія, яка вже є частиною вашої рутини, але яку ви можете використовувати для запуску нової дії, яку ви хочете зробити автоматичною. Наприклад, приготування кави вранці може стати "якорем" для приготування здорового обіду в офісі, або зняття робочого одягу після повернення додому може стати "якорем" для вдягання спортивного одягу і походу на тренування.



Варто створити собі якір звички / Фото freepik

З іншого боку, Headspace стверджує, що петлі звичок є важливим ключем до створення нових звичок або зміни старих, коли це необхідно. Вона складається з:

сигналу, тобто того, що запускає поведінку, рутини, тобто того, що ви вже робите щодня,

винагороди, тобто вигоди за дію, яку ви збираєтеся виконати,

і потягу, тобто бажання зробити це, тому що ви знаєте, що за це буде винагорода.

Починайте з малого і нарощуйте повільно

Джеймс Клір, автор книги "Атомні звички", радить починати з малого, щоб легше було керувати змінами. Якщо ви ніколи не були в спортзалі, то, мабуть, не найкраща ідея хотіти перейти від нічого до 2-годинного тренування, оскільки це може бути надто складно, виснажливо і займе занадто багато часу.

Клір радить починати з легких і керованих речей, а коли ви їх освоїте, можна потроху нарощувати навантаження, щоб легше було повторювати і бути послідовним протягом тривалого часу, щоб виробити звички і підтримувати їх у нормі.

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Скористайтесь цими порадами, щоб не лише виробити звички, а й підтримувати їх. Ми віримо у вас!