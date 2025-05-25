Ідеальний початок дня – без будильника і кави: ось що вам потрібно зробити

Щоб бути продуктивним і енергійним вранці, складна ультравивірена рутина не потрібна. Вірусні поради з тіктока також не потрібні – є ще простіший шлях.

Потрібно лише виробити собі 5 стійких звичок. Як прокидатися бадьорим і підтримувати нормальне функціонування тіла та мозку, розповість 24 Канал завдяки GQ.

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Ось якою насправді має бути ідеальна ранкова рутина

По-перше, зауважте, що потрібно бути послідовним. Нема ідеального часу для пробудження, але починаєте ви свій день о 4 чи о 8, головне – робіть це послідовно. Лягайте спати щовечора і прокидайтеся щоранку в один і той самий час.

Коли ви прокидаєтеся в різний час кожного дня, ваш біологічний годинник може давати збої . А це часто призводить до втоми, занепаду сил і зниження концентрації. Нерегулярний режим, який часто називають "соціальним джетлагом", справді посилює ризики виникнення проблем зі здоров'ям.

. А це часто призводить до втоми, занепаду сил і зниження концентрації. Нерегулярний режим, який часто називають "соціальним джетлагом", справді посилює ризики виникнення проблем зі здоров'ям. І надолужити втрачене на вихідних не вийде, не обманюйте себе. Краще, якщо ви все ж відчуваєте втому, вдатися до короткого полуденного сну. Він може бути більш ефективним і сприятливим для організму способом відновити сили.

По-друге, не натискайте кнопку. Це про будильник, і натискання кнопки повтору може здатися вам невеликим полегшенням, але насправді це може призвести до того, що ви почуватиметеся ще більш втомленим.

Коли ви відклали будильник, ваш організм може почати новий цикл сну, але через кілька хвилин його знову перервуть . Це може призвести до інерції сну, стану сонливості та розгубленості, який може тривати годинами.

. Це може призвести до інерції сну, стану сонливості та розгубленості, який може тривати годинами. Якщо ви схильні до багаторазового відкладання будильника, краще встановлювати його на більш пізній час, щоб поспати без перерв. Так ви прокинетеся більш бадьорим і зосередженим.

Для ідеальної ранкової рутини потрібно лише виробити собі 5 стійких звичок / Колаж 24 Каналу фото vecteezy

По-третє, пийте воду, а не каву. Після нічного сну ваше тіло природно зневоднене. А випивши склянку води одразу після пробудження, ви запустите метаболізм, підтримаєте травлення та виведете токсини. Склянка води щоранку підвищує настрій, енергію та пам'ять, та є чудовим початком ранкової рутини.

По-четверте, отримайте трохи сонячного світла. Намагайтеся побути на природному світлі протягом першої години після пробудження. Таке світло спонукає організм виробляти кортизол – гормон, який сприяє бадьорості та енергії вранці.

І п'яте, використовуйте прохолодну воду. Короткочасне занурення тіла в прохолодну воду, душ, ба й просто бризки такої води на обличчя можуть допомогти посилити бадьорість. Тобто навіть коротке ополіскування може вплинути на те, наскільки енергійно ви почуватиметеся на початку дня.