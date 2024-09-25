Ось 3 основні стовпи успіху та хороших ідей, на думку експерта
Джерело:GQ
Навіть Білл Гейтс слухався цього експерта щодо успіху та хороших ідей. Що ж він таке пропонує?
Передовсім ви маєте розуміти, що в цьому питанні не варто прислухатися лише до однієї думки, краще розглянути більше варіантів і вибрати те, що найкраще підходить саме вам. Лише один із прикладів – це те, про що пише Стівен Джонсон у своїй книзі "Звідки беруться хороші ідеї", зауважили у GQ.
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Саме звідти Білл Гейтс виокремив 3 стовпи успіху. Стовпи, необхідні для того, щоб мати можливість рости, краще працювати, краще використовувати час і енергію, залишатися творчим і знаходити кращі ідеї й рішення для проблем і викликів.
Стовпи успіху: 3 найважливіші, на думку експерта
- Рідкі мережі. Тобто ваша мережа контактів має бути достатньо гнучкою, щоб сприяти динамічним зв'язкам між хорошими ідеями, але й достатньо структурованою, щоб підтримувати та зберігати їх. Це також і про гнучкість вашого способу роботи, коли ви маєте легкий доступ до інструментів і людей, які можуть допомогти вам. Гейтс каже, що це і про готовність співпрацювати та слухати інших, обмінюватися ідеями, питати поради чи шукати допомоги.
- Повільні ідеї. Це коли ви починаєте з ідеї, але дозволяєте їй розвиватися і рости з часом. Тобто ваша думка змінюється, ваші знання зростають, а навички зміцнюються, та так, що ідея, яка була на початку, стає набагато потужнішою. Слідувати відчуттям та інтуїції нормально, але робити це слід повільно, що дозволить вам вчитися на своєму шляху. Візьміть, наприклад, пекаря, який випікає непоганий хліб у перший місяць роботи, але стає кращим і більш креативним, коли набуває досвіду, вивчає трюки та нові інструменти.
- Щасливі випадковості. Чи не ключовим моментом, на якому наголошує Джонсон, є випадки, тобто несподівані ситуації, які можуть дати вам хороші ідеї або інструменти, що допоможуть у роботі. Це може статися під час сну, на довгій прогулянці, під час читання або простого відпочинку – тобто у ситуаціях, коли до вас може прийти натхнення. Але важливо не просто чекати на це натхнення, а бути відкритим до нього і бути готовим щось з ним зробити, щойно воно прийде.