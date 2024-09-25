Ось 3 основні стовпи успіху та хороших ідей, на думку експерта

Навіть Білл Гейтс слухався цього експерта щодо успіху та хороших ідей. Що ж він таке пропонує?

Передовсім ви маєте розуміти, що в цьому питанні не варто прислухатися лише до однієї думки, краще розглянути більше варіантів і вибрати те, що найкраще підходить саме вам. Лише один із прикладів – це те, про що пише Стівен Джонсон у своїй книзі "Звідки беруться хороші ідеї", зауважили у GQ.

Дивіться також Психологи пояснили нашу одержимість грішми та як від неї позбавитися

Саме звідти Білл Гейтс виокремив 3 стовпи успіху. Стовпи, необхідні для того, щоб мати можливість рости, краще працювати, краще використовувати час і енергію, залишатися творчим і знаходити кращі ідеї й рішення для проблем і викликів.

Стовпи успіху: 3 найважливіші, на думку експерта

Стівен Джонсон у книзі "Звідки беруться хороші ідеї" описав 3 стовпи успіху / Фото kues1@freepik