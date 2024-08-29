Ці 3 моделі поведінки подобаються людям, але руйнують ваш успіх і роботу
Джерело:GQ
Догоджання людям – це коли ви ставите потреби інших людей вище за свої, не говорите "ні". І при цьому вірите, що повинні зробити інших людей щасливими, навіть якщо для вас це означає виснаження, стрес і перевтому.
І ви вважаєте, що це найкращий спосіб завоювати інших чи справити гарне враження. Але правда в тому, що в підсумку відбувається протилежне.
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Psych Central пояснює: занадто часте "так" на роботі може призвести до перевантаження, зниження якості праці й відчуття, що значна кількість завдань пригнічує вас. А коли ви виснажені й вигорілі, то ваша робота може зруйнуватися, і ви не будете відчувати задоволення від того, що робите.
Ось 3 моделі поведінки, які руйнують вашу продуктивність на роботі
Хейлі Мейджі, авторка книги "Припиніть догоджати людям і знайдіть свою силу", каже, що догоджання людям може бути головним стримуючим фактором на шляху до успіху.
Коли ми віддаємося з наміром догодити іншим, зовні ми можемо бути спокійними та щасливими, але всередині ми, як правило, відчуваємо себе ображеними, пригніченими або перевтомленими,
– зауважила Мейджі.
Вона наголошує, що є 3 особливо шкідливі моделі поведінки, від яких варто відмовитися, щоб зупинитися до того, як шкода вийде з-під контролю.
Догоджання людям у підсумку може призвести до протилежних наслідків, ніж ви очікували / Фото freepik
- Небажання висловлювати свої потреби. Коли ви не висловлюєте свої потреби (наприклад, що вам треба більше часу на виконання завдання, відпустку, або додаткові ресурси), то самі ускладнюєте собі життя. Прохання про допомогу або озвучування потреби не означає, що вас недостатньо або що ви не маєте потрібних навичок для виконання своєї роботи. Це просто те, що дозволить вам виконувати роботу у найкращий спосіб та з більшою продуктивністю, а також дозволить вашому начальнику або колегам знати ваші межі й поважати їх. Вам не потрібно бути супергероєм, який прагне зробити все самотужки.
- Перебирання на себе роботи колег. Спокусливо взяти на себе роботу, яку не роблять інші, просто щоб зробити все вчасно й уникнути проблем. Але наслідком є те, що ви будете все більше і більше втомлюватися, перенасичуватися й у вас можуть виникнути проблеми з виконанням кожного безпосередньо вашого завдання. Важливо говорити про це з колегами, щоб кожен міг взяти на себе відповідальність за свою частину роботи та таким чином уникнути перевантаження.
- Піддатливість до соціального тиску. Це може бути про: розмовляти тихіше, щоб не дратувати; не висловлювати свою думку, щоб не ставити інших у незручне становище; пристосовуватися до того, чого хочуть інші, жертвуючи власними принципами. Усе це може спричинити внутрішні проблеми, втрату своїх кордонів, ідеалів, потреб та ідентичності.