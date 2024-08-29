Ці 3 моделі поведінки подобаються людям, але руйнують ваш успіх і роботу

Догоджання людям – це коли ви ставите потреби інших людей вище за свої, не говорите "ні". І при цьому вірите, що повинні зробити інших людей щасливими, навіть якщо для вас це означає виснаження, стрес і перевтому.

І ви вважаєте, що це найкращий спосіб завоювати інших чи справити гарне враження. Але правда в тому, що в підсумку відбувається протилежне.

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Psych Central пояснює: занадто часте "так" на роботі може призвести до перевантаження, зниження якості праці й відчуття, що значна кількість завдань пригнічує вас. А коли ви виснажені й вигорілі, то ваша робота може зруйнуватися, і ви не будете відчувати задоволення від того, що робите.

Ось 3 моделі поведінки, які руйнують вашу продуктивність на роботі

Хейлі Мейджі, авторка книги "Припиніть догоджати людям і знайдіть свою силу", каже, що догоджання людям може бути головним стримуючим фактором на шляху до успіху.

Коли ми віддаємося з наміром догодити іншим, зовні ми можемо бути спокійними та щасливими, але всередині ми, як правило, відчуваємо себе ображеними, пригніченими або перевтомленими,

– зауважила Мейджі.

Вона наголошує, що є 3 особливо шкідливі моделі поведінки, від яких варто відмовитися, щоб зупинитися до того, як шкода вийде з-під контролю.



Догоджання людям у підсумку може призвести до протилежних наслідків, ніж ви очікували / Фото freepik