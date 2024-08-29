Эти 3 модели поведения нравятся людям, но разрушают ваш успех и работу
Источник:GQ
Угождение людям – это когда вы ставите потребности других людей выше своих, не говорите "нет". И при этом верите, что должны сделать других людей счастливыми, даже если для вас это означает истощение, стресс и переутомление.
И вы считаете, что это лучший способ завоевать других или произвести хорошее впечатление. Но правда в том, что в итоге происходит обратное.
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Psych Central объясняет: слишком частое "да" на работе может привести к перегрузке, снижению качества труда и ощущению, что значительное количество задач подавляет вас. А когда вы истощены и выгорели, то ваша работа может разрушиться, и вы не будете чувствовать удовольствие от того, что делаете.
Вот 3 модели поведения, которые разрушают вашу продуктивность на работе
Хейли Мейджи, автор книги "Перестаньте угождать людям и найдите свою силу", говорит, что угождение людям может быть главным сдерживающим фактором на пути к успеху.
Когда мы отдаемся с намерением угодить другим, внешне мы можем быть спокойными и счастливыми, но внутри мы, как правило, чувствуем себя обиженными, подавленными или переутомленными,
– заметила Мейджи.
Она отмечает, что есть 3 особенно вредные модели поведения, от которых стоит отказаться, чтобы остановиться до того, как вред выйдет из-под контроля.
- Нежелание выражать свои потребности. Когда вы не выражаете свои потребности (например, что вам надо больше времени на выполнение задачи, нужен отпуск или дополнительные ресурсы), то сами усложняете себе жизнь. Просьба о помощи или озвучивание потребности не означает, что вас недостаточно или что вы не имеете нужных навыков для выполнения своей работы. Это просто то, что позволит вам выполнять работу наилучшим образом и с большей производительностью, а также позволит вашему начальнику или коллегам знать ваши границы и уважать их. Вам не нужно быть супергероем, который стремится сделать все самостоятельно.
- Перебирание на себя работы коллег. Соблазнительно взять на себя работу, которую не делают другие, просто чтобы сделать все вовремя и избежать проблем. Но следствием является то, что вы будете все больше и больше уставать, перенасыщаться и у вас могут возникнуть проблемы с выполнением каждого непосредственно вашего задания. Важно говорить об этом с коллегами, чтобы каждый мог взять на себя ответственность за свою часть работы и таким образом избежать перегрузки.
- Податливость к социальному давлению. Это может быть о: разговаривать тише, чтобы не раздражать; не высказывать свое мнение, чтобы не ставить других в неловкое положение; приспосабливаться к тому, чего хотят другие, жертвуя собственными принципами. Все это может вызвать внутренние проблемы, потерю своих границ, идеалов, потребностей и идентичности.