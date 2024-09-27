Ці 3 речі найбільше шкодять вашій половинці: уникайте їх

Невірність, брехня, зрада довіри чи нерозуміння можуть перетворити хороші стосунки на хаос. Але є й інші речі, які спершу не здаються важливими або які ми навіть робимо майже автоматично, а проте вони можуть завдати великої шкоди.

Психолог Джеффрі Бернстайн писав у Psychology Today, що є певні звички, які є ненавмисними, але стали нормою. І вони можуть завдати найбільшої шкоди половинці, пише GQ.

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Нехтувати почуттями. Це ігнорування почуттів пари, мінімізація її занепокоєнь, фрази на кшталт "ти надто гостро реагуєш". Це форма знецінення, яка може завдати багато болю, оскільки людина буде відчувати, що її не розуміють, що в стосунках немає місця для її емоцій.

Бернстайн каже, що знецінення – це найкращий спосіб стати "ідіотом у стосунках". Така поведінка породжує негативні емоції, призводить до збоїв у спілкуванні, накопичення образ, відчуття небезпеки. Людина "може почати замикатися в собі, пригнічувати свої почуття".

Для усунення цього експерт радить практикувати емпатію та активно слухати, не засуджуючи, не критикуючи й не перебиваючи.

Є певні звички, які є ненавмисними, але можуть завдати найбільшої шкоди половинці / Фото freepik

Завжди бути в центрі уваги. Кожному потрібен свій момент, щоб сяяти у стосунках, а це означає, що неправильно прагнути перехопити кожну розмову, бути тим, хто завжди говорить або тим, хто робить кожну річ, хорошу чи погану, від себе.

Бернстайн каже, що ви повинні протистояти бажанню перемкнути увагу на себе, оскільки воно створює враження, що ви егоїстична, самозакохана або егоцентрична людина. І змушує інших відчувати, що вам байдуже до того, що вони говорять або роблять.

Докладіть зусиль, щоб зберегти баланс і дати кожному в парі достатньо часу і простору. Спробуйте підтримувати розмову і показувати половинці, що ви зацікавлені.

Триматися за образи. Бернстайн каже, що образа – це тихий вбивця стосунків. Оскільки вона змушує вас ставати або здаватися мстивим і заважає стосункам рухатися вперед.

Експерт пояснює, що коли ви тримаєте образу, то потрапляєте в пастку, де конфлікти не усуваються і продовжують виникати. Що призводить до образ і показує іншій людині, що ви не готові відпустити минуле, щоб зосередитися на сьогоденні та рішеннях.

Ось чому Бернстайн радить зосередитися на сьогоденні, перестати тягнути минуле і відпустити те, що лише продовжує завдавати болю.

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