Чесність натомість є важливим елементом у стосунках будь-якого типу, і є деякі сфери та питання, де її особливо важливо зберігати. Інакше неможливо зрозуміти, ким насправді є ваш партнер, що його турбує або чого він потребує, а це призводить до виснаження зв'язку, близькості, довіри та навіть любові, пише GQ.

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Можуть вбити любов і зв'язок у стосунках: ось ці 4 види брехні

Психолог Джеффрі Бернстайн у Psychology Today писав, що брехня – це форма зради. Й іноді найбільшої шкоди завдає та брехня, яка не є очевидною.

Ці тонкі й підступні обмани можуть повільно розмивати фундамент довіри, залишаючи в руїнах навіть найбільш життєво важливі стосунки,

– вважає експерт.

Деякі види брехні критично заважають нам будувати тривалі, стабільні та щасливі стосунки / Фото gpointstudio@freepik

Передовсім, це заперечення своїх почуттів. Важливо говорити про те, що ви відчуваєте, і не боятися говорити, коли вам погано. Заперечення своїх почуттів і ствердження, що ви в порядку, коли це не так, створює дистанцію і заважає вашій парі надати вам підтримку або зрозуміти вас. Заперечення не допоможе уникнути проблеми, ви просто пригнічуєте свої емоції, що може призвести до вибуху, який зашкодить усім.

Важливо говорити про те, що ви відчуваєте, і не боятися говорити, коли вам погано. Заперечення своїх почуттів і ствердження, що ви в порядку, коли це не так, створює дистанцію і заважає вашій парі надати вам підтримку або зрозуміти вас. Заперечення не допоможе уникнути проблеми, ви просто пригнічуєте свої емоції, що може призвести до вибуху, який зашкодить усім. Друге – це мінімізація важливості. Коли вас щось турбує, ображає, не подобається або завдає болю, не варто казати "це не важливо" або "та все гаразд". Мінімізуючи все це, ви створюєте ідеальний ґрунт для того, щоб воно продовжувало відбуватися. Це також посилює образу і з часом може призвести до того, що проста проблема стане набагато більшою, оскільки її не усунули вчасно. Те, що здається незначним, може накопичуватися і поступово призводити до відчуження.

Коли вас щось турбує, ображає, не подобається або завдає болю, не варто казати "це не важливо" або "та все гаразд". Мінімізуючи все це, ви створюєте ідеальний ґрунт для того, щоб воно продовжувало відбуватися. Це також посилює образу і з часом може призвести до того, що проста проблема стане набагато більшою, оскільки її не усунули вчасно. Те, що здається незначним, може накопичуватися і поступово призводити до відчуження. Третє – спроби змінити свого партнера. Думка про те, що ви можете змінити свого партнера – одна з найбільших брехень, які ви самі собі говорите, і вона завжди призводить до розчарування. Зміни повинні йти від самих людей, від їхнього бажання рости, розвиватися і вдосконалюватися, а не бути чимось, що хтось намагається нав'язати. Навіть не варто вступати у стосунки з думкою, що ви збираєтеся змінити фундаментальний аспект людини, оскільки це означає, що ви насправді не приймаєте її.

Думка про те, що ви можете змінити свого партнера – одна з найбільших брехень, які ви самі собі говорите, і вона завжди призводить до розчарування. Зміни повинні йти від самих людей, від їхнього бажання рости, розвиватися і вдосконалюватися, а не бути чимось, що хтось намагається нав'язати. Навіть не варто вступати у стосунки з думкою, що ви збираєтеся змінити фундаментальний аспект людини, оскільки це означає, що ви насправді не приймаєте її. І четверте – віра в те, що вам не потрібно розмовляти про складне. Багато пар вважають, що їм не потрібно говорити про проблеми чи важливі речі, тому що з часом вони вирішаться самі. Але це лише призводить до того, що проблеми стають більшими й гіршими. Ніколи не слід уникати складних, болючих або заплутаних питань, інакше шкода буде накопичуватися і може досягти точки, коли вже не буде жодного рішення і стосунки зруйнуються.

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