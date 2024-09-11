Стиліст радить дотримуватися цих 4 трендів чоловічої моди восени 2024
11 вересня 2024, 06:25Читать новость на русском
Джерело:TODAY
Як і кожен попередній сезон, осінь обов'язково запропонує кілька шикарних стилів для чоловіків. Щоб допомогти вам влучити у тренди, зірковий стиліст Ендрю Вайц поділився порадами.
Зокрема, на що варто звернути увагу в цьому сезоні осені 2024. А це, серед іншого, вишнево-червоні акценти, фланелеві речі та більш затишні фасони.
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Ці тренди стануть хітами чоловічої моди осені 2024
- Вишнево-червоні основні кольори. Вайц каже, що один з кольорів, який ви часто зустрічатимете цієї осені – червоний. Він сміливий, гострий і більш універсальний, ніж ви думаєте. Він рекомендує будь-який відтінок червоного, але якщо ви новачок у яскравих кольорах, то "можете компенсувати сміливість темнішим тоном, ближчим до чорного", щоб промацати ґрунт. Яскраві кольори в цьому сезоні зроблять ваш образ сучасним і стильним.
- Подвійна сорочка плюс фланель. Цей тренд є ще одним способом багатошаровості. Один з найпростіших способів посилити свій стиль – накласти дві сорочки на ґудзиках одна на одну. Вайц радить спробувати це зробити з однотонною базовою футболкою, додавши однотонну сорочку на ґудзиках. І, нарешті, додайте фланелеву або будь-яку іншу сорочку з візерунком чи текстурою, щоб підняти свій стиль на новий щабель.
- Дідусь-ядро. На початку року ми бачили, як тренд "еклектичний дідусь" злетів у соціальних мережах. Вайц прогнозує, що він збережеться восени, тільки буде більше схилятися до светрів та вінтажного крою за панування при цьому кардиганів. Адже кардиган працює з усім, є нескінченна кількість варіантів поєднань, але найголовніше, що кардигани створюють відчуття затишку.
- Класичне пошиття. Йдеться вже не лише про класичні костюми, а більше про повсякденне пошиття плюс модернізований костюм, який, на думку стиліста, містить добре припасовані речі, такі як водолазка, штани або тонкий піджак. Водолазка підкреслює невимушеність інших елементів одягу, що дозволяє вам виглядати в стилі casual.