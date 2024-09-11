Стиліст радить дотримуватися цих 4 трендів чоловічої моди восени 2024

Як і кожен попередній сезон, осінь обов'язково запропонує кілька шикарних стилів для чоловіків. Щоб допомогти вам влучити у тренди, зірковий стиліст Ендрю Вайц поділився порадами.

Зокрема, на що варто звернути увагу в цьому сезоні осені 2024. А це, серед іншого, вишнево-червоні акценти, фланелеві речі та більш затишні фасони.

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Ці тренди стануть хітами чоловічої моди осені 2024

Вишнево-червоні основні кольори. Вайц каже, що один з кольорів, який ви часто зустрічатимете цієї осені – червоний. Він сміливий, гострий і більш універсальний, ніж ви думаєте. Він рекомендує будь-який відтінок червоного, але якщо ви новачок у яскравих кольорах, то "можете компенсувати сміливість темнішим тоном, ближчим до чорного", щоб промацати ґрунт. Яскраві кольори в цьому сезоні зроблять ваш образ сучасним і стильним.

Вайц каже, що один з кольорів, який ви часто зустрічатимете цієї осені – червоний. Він сміливий, гострий і більш універсальний, ніж ви думаєте. Він рекомендує будь-який відтінок червоного, але якщо ви новачок у яскравих кольорах, то "можете компенсувати сміливість темнішим тоном, ближчим до чорного", щоб промацати ґрунт. Яскраві кольори в цьому сезоні зроблять ваш образ сучасним і стильним. Подвійна сорочка плюс фланель. Цей тренд є ще одним способом багатошаровості. Один з найпростіших способів посилити свій стиль – накласти дві сорочки на ґудзиках одна на одну. Вайц радить спробувати це зробити з однотонною базовою футболкою, додавши однотонну сорочку на ґудзиках. І, нарешті, додайте фланелеву або будь-яку іншу сорочку з візерунком чи текстурою, щоб підняти свій стиль на новий щабель.

У тренді вишнево-червоні акценти, фланелеві речі та більш затишні фасони / Фото freepik